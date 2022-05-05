Volkswagen siparişlere yetişemiyor! Ellerinde elektrikli araç kalmadı

Otomobil dünyası elektrikli araçlara yönelmişken, Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya bakılırsa, şirketin elinde bazı pazarlarda satabileceği elektrikli araç kalmadı.

VOLKSWAGEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARINI TÜKETTİ

Teknoloji sitesi The Verge'ün Financial Times'tan aktardığına göre Diess, şirketin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlarının tükendiğini söyledi. Bu, Volkswagen'den bir elektrikli otomobil almak isteyenlerin 2023'e kadar beklemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

SİPARİŞLER GELİYOR, İNSANLAR BEKLİYOR

Rapora göre Volkswagen, siparişlerin artmaya devam etmesini bekliyor. Şu anda listede bir elektrikli otomobil almayı bekleyen çok sayıda insan var ve şirket yıl boyunca daha fazlasını eklemeyi bekliyor.

Volkswagen, Çin'deki Kovid-19 nedenli kesintilerden kaynaklanan çip sıkıntısı ve üretim sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Financial Times'a göre Volkswagen, 2022'nin ilk çeyreğinde 100 binin biraz altında elektrikli otomobil sattı. Tesla ise aynı zaman diliminde 310 bin civarında satış gerçekleştirdi.

Sadece Volkswagen de değil. Neredeyse her otomobil üreticisi, çip krizi olarak bilinen tedarik sorunu nedeniyle üretimi durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kaldı. Hatta bazıları, araçlarından bazı özellikleri çıkarmaya bile yöneldi.

