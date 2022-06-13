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VoLTE internet yer mi? VoLTE’yi açmalı mı, kapatmalı mıyız?

12.06.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kullanımının artması ve özelliklerinin fazlalaşmasıyla hayatımıza giren yeni terimler katılmaya devam ediyor. Yüksek kalitede telefon görüşmesi yapmayı sağlayan bir servis olan VoLTE, sesli ve görüntülü telefon görüşmelerinde yaşanan kopuklukları ortadan kaldırmaya yarar. VoLTE internet yer mi?

VoLTE internet yer mi? VoLTE’yi açmalı mı, kapatmalı mıyız?

İçindekiler

  • VoLTE Nedir?
  • VoLTE İnternet Yer mi?
  • VoLTE’yi Açmalı mı, Kapatmalı mıyız?
  • VoLTE Özelliğini Açmak Çok Şarj Yer mi?

Telefon görüşmeleri günlük hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alır. Dolayısıyla bu görüşmelerde; ister görüntülü, ister sesli konuşma olsun, hep iyi bir iletişim sağlama beklentisi vardır. Sesin iyi iletilmesi, videolu görüşmelerde görüntünün net olması, hız ve kalite beklentisi sonucu VoLTE özelliği geliştirilmiştir.

VoLTE Nedir?

VoLTE; telefonunuzda etkinleştirdiğiniz takdirde, HD+ kalitede telefon görüşmesi sağlayabileceğiniz bir özelliktir.

VoLTE servisi nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?VoLTE servisi nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

VoLTE İnternet Yer mi?

Daha kaliteli bir telefon görüşmesi için VoLTE servisinden faydalanmak istiyorsanız, öncelikle bu özelliği telefonunuzda etkinleştirmeniz gerekir. VoLTE özelliğinin açık olması, kalabalık ortamlarda bile kaliteli bir telefon görüşmesi yapmanızı sağlar. Hem karşı tarafı daha net anlar hem de kendinizi daha doğru ifade edebilirsiniz.

VoLTE servisini kullanabilmek için bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Eğer bulunduğunuz ortamda bir Wi-Fi bağlantınız yoksa, telefonunuzun mobil verisini etkinleştirmeniz, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır. VoLTE ile birlikte belli bir miktarda internet kullandığınız için, elbette internet paketinizden bu kullanım miktarı düşecektir.

VoLTE’yi Açmalı mı, Kapatmalı mıyız?

VoLTE kullanımı, sesli konuşmalarda daha net bir telefon görüşmesi sunarken video görüşmelerinin de görüntünün donmadan, bulanıklık yaşanmayacak şekilde gerçekleşmesini sağlar. Yani etkinleştirilen VoLTE özelliği sadece telefon görüşmenizdeki kaliteyi artırmaz, aynı zamanda yapacağınız videolu görüşmelerin de kalitesini artırır. Bu sayede önemli görüşmelerde bir kesilme ya da anlaşılmama gibi durumlarla karşı karşıya kalmazsınız.

Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

VoLTE Özelliğini Açmak Çok Şarj Yer mi?

Telefonda kilit ekranı açık bir şekilde yapılan her işlem, şarjın belirli ölçülerde düşmesine sebep olur. Bu, sosyal medya üzerinde geçirilen kısa vakitler için ya da oynanılan basit oyunlar için de geçerlidir. Aynı zamanda telefonunuzda sadece mobil veriniz açıkken bile, az miktarda da olsa şarjınızda azalma meydana gelir.

VoLTE kullanımında, mobil veriniz açık olacağı ya da bir Wi-Fi ağına bağlı olacağınız için şarj kaybetme durumu olacaktır. Yalnız VoLTE, şarj oranınızı büyük oranda etkileyen bir özellik değildir. Bu yüzden küçük çaplı şarj yeme durumundan söz etmek mümkündür. Yani, sandığınız gibi şarjınızı hemen bitirecek bir özellik değildir.

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