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Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

08.06.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphesiz gelişmiş internet teknolojilerinin kullanıcıların hayatını kolaylaştıran pek çok artısı bulunuyor. VoLTE servisi de bu artılardan biri olarak teknoloji dünyasında yer alıyor. VoLTE servisi hem iOS hem Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarda kullanılsa da aktif etme işlemleri bazı markalara göre farklılaşıyor. Peki, Xiaomi telefon kullananlar VoLTE servisini nasıl açıp kapatabilir, tüm detaylarıyla yazımızda!

Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

İçindekiler

  • Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır?
  • Xiaomi telefonlarda VoLTE servisini nasıl aktifleştirebilirsiniz?
  • Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl kapatılır?

Ülkemizde Turkcell, Türk Telekom, Bimcell, Vodafone gibi operatörlerin desteklediği, kullanıcılarına birbirinden farklı imkânlar sunan VoLTE servisi; hem ses hem veri kalitesini aynı oranda yükselten en gelişmiş hizmetlerden biri arasında yer alıyor.

VoLTE servisi, kullanır duruma getirildiğinde sesli ve görüntü aramalarınız LTE üzerinden gerçekleştirilir ve bu özelliğin birçok avantajından yararlanmanız sağlanır. Tabii akıllı telefon markasına göre bu servisi aktifleştirme adımlarının değişiklik gösterdiğini de belirtmek gerekiyor. Yenilikçi teknolojik ürünleriyle sektörde adını sıklıkla duyuran Xiaomi markasının akıllı telefonlarında VoLTE açma ve kapatma nasıl yapılıyor?

Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır?

Xiaomi VoLTE açma işlemi, teknolojiyle aranız pek iyi olmasa bile hızlıca halledebileceğiniz birkaç saniyelik bir iştir. Bu servisin nasıl açıldığına dair bilgi vermeden önce neden Xiaomi telefonlarda VoLTE servisini açmak için manuel bir ayar gerektiğinden bahsetmek gerekiyor.

Bilindiği üzere Xiaomi markası Türkiye pazarında resmî olarak satış yapsa da distribütör adı altında satışını devam ettiren birçok firma bulunuyor. Bunlar direkt olarak Xiaomi markasına bağlı olmadıkları için cihazların yazılımına doğrudan müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla Samsung, LG gibi bilinen markaların cihazları hazır hâlde gelirken Xiaomi telefonlar ise manuel ayar gerektiriyor.

Xiaomi telefonlarda VoLTE servisini nasıl aktifleştirebilirsiniz?

Öncelikle telefon ayarlarınızı yapmadan cihazınızın LTE uyumlu olduğundan ve sonrasında operatörünüzün VoLTE servisini kullanıma açtığından emin olmalısınız. Eğer bu servis operatörünüz tarafından aktifleştirilmediyse ilk adım olarak operatörünüze başvuru yapmanız gerekir. İlgili işlemler tamamlandıktan sonra ise şu adımları izleyerek VoLTE servisini aktif duruma getirebilirsiniz.

  1. Ayarlar > SIM Kartlar & Mobil Ağlar > Operatörünüz seçeneğine tıklayın.
  2. Ardından VoLTE etkin seçeneğini aktif hâle getirin.
  3. Son olarak telefonunuzu yeniden başlatın. Bu adımlar sonrasında daha kaliteli aramalar yapabilirsiniz.

Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapama

Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl kapatılır?

Xiaomi telefonlarda VoLTE servisini saniyeler içinde açabilirken kapatmak istediğiniz durumlarda da tek tıkla Xiaomi VoLTE kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki adımların izleyerek VoLTE etkin seçeneğini kapatmanız yeterli olacaktır.

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