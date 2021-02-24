Vücudun ikinci beyni, bağışıklığın kalbi: Bağırsaklardaki zehri atan detoks kürü!

Kalın bağırsak bedendeki en önemli organlar arasında yer almaktadır; kadim Çin tıbbında vücudun ikinci beyni olarak geçmektedir. Eğer bağırsağınızda sorun varsa bu sorun pek çok hastalığın da temelini oluşturmaktadır.
Bununla birlikte şunu unutmamak gerekir ki iyi bir detoks kürü en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Bunun fazlası bağırsakta elektrolit kaybına ve bağırsak florasında dengesizliğe yol açmaktadır. Ayrıca yağ ve kas miktarında azalma görülebilir.
Malzemeler
(1 Kişilik - 10 dakika)
Yapılışı
Bir sağlık sorunu olmadan fazla kiloları nedeniyle zayıflama programına girenler, zihinsel bulanıklık, irritasyon, gözaltında morluklar oluşanlar, nefesi kötü kokanlar, dili paslı olanlar, kabızlık sorunu olanlar, sık sık ishal olanlar, midesi bulananlar, cildinde yara ve aknesi bulunanlar, ağır ter kokusu olanlar, sigara kullananlar, alkol tüketenler, işi nedeniyle kimyasal malzemelerle çalışanlar, kan testleri normal çıkanlar istedikleri taktirde detoks yapabilirler.
Kimler detoks yapamaz? Gebeler, yüksek tansiyon hastaları, gut hastaları, kalp-sağlığı bozuk olanlar, kan şekeri düzensiz olanlar, şeker hastaları, küçük çocuklar, bedenen ağır işte çalışanlar, sağlık sorunu olan yaşlılar, düzenli ilaç almak zorunda olanlar detoks yapmamalıdırlar.
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