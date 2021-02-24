Vücudun ikinci beyni, bağışıklığın kalbi: Bağırsaklardaki zehri atan detoks kürü!

Kalın bağırsak bedendeki en önemli organlar arasında yer almaktadır; kadim Çin tıbbında vücudun ikinci beyni olarak geçmektedir. Eğer bağırsağınızda sorun varsa bu sorun pek çok hastalığın da temelini oluşturmaktadır.

3 GÜNDEN FAZLA UYGULAMAYIN

Bununla birlikte şunu unutmamak gerekir ki iyi bir detoks kürü en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Bunun fazlası bağırsakta elektrolit kaybına ve bağırsak florasında dengesizliğe yol açmaktadır. Ayrıca yağ ve kas miktarında azalma görülebilir.

BAĞIRSAK DETOKSU TARİFİ

Malzemeler

2 tatlı kaşığı yulaf ya da yulaf kepeği

2 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı chia tohumu

5 adet çilek ya da mevsiminde bir dilim karpuz

1 su bardağı alkalize su

(1 Kişilik - 10 dakika)

Yapılışı

Tüm malzemeler blender içerisine tek tek eklenerek, içilebilecek bir kıvama gelene kadar yaklaşık 5-6 dakika karıştırılmalıdır.

Oda sıcaklığında ve taze olarak tüketilmelidir.

3 günlük kürde günde en fazla 3 defa tüketmeye uygundur.

KİMLER DETOKS YAPABİLİR?

Bir sağlık sorunu olmadan fazla kiloları nedeniyle zayıflama programına girenler, zihinsel bulanıklık, irritasyon, gözaltında morluklar oluşanlar, nefesi kötü kokanlar, dili paslı olanlar, kabızlık sorunu olanlar, sık sık ishal olanlar, midesi bulananlar, cildinde yara ve aknesi bulunanlar, ağır ter kokusu olanlar, sigara kullananlar, alkol tüketenler, işi nedeniyle kimyasal malzemelerle çalışanlar, kan testleri normal çıkanlar istedikleri taktirde detoks yapabilirler.

KİMLER DETOKS YAPAMAZ?

Kimler detoks yapamaz? Gebeler, yüksek tansiyon hastaları, gut hastaları, kalp-sağlığı bozuk olanlar, kan şekeri düzensiz olanlar, şeker hastaları, küçük çocuklar, bedenen ağır işte çalışanlar, sağlık sorunu olan yaşlılar, düzenli ilaç almak zorunda olanlar detoks yapmamalıdırlar.



