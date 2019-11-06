HABER

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 01:26 | Son Güncelleme

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan otobüste, vücuduna 2 kilo 50 gram toz esrar sarılmış halde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

2 KİLO 50 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

"SOĞUKLAR BAŞLADI..."

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı. (AA)

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya operasyon uyuşturucu vücuduna sarılı vaziyette

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

1 haftada 4 evden 150 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı

1 haftada 150 bin TL'lik vurgun yaptı!

Kuşadası'nda 61 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 61 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.