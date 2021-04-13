Vücudunu dövmeyle kaplattı! Kör olmak umurunda bile değil

Vücudunu tamamen dövmelerle kaplayan genç kadın, göz bebeklerini de renklendirmek isteyince gözleri görmemeye başladı.

KÖR OLDU AMA UMURUNDA DEĞİL

Kör olsa da yaptığı şeyden pişmanlık duymayan 26 yaşındaki Sarah Sabbath, ''Dövme işlemi yapan kişi yeterince tuz çözeltisi koymadığı için şu an göremiyorum, bir daha görebilecek miyim bilmiyorum ama görünüşüm istediğim gibi olduğu için bu durum umurumda değil. Sağlımı etkilese bile'' diyerek şaşkına çeviriyor.

''YILLARCA BENİMLE 'KILLI' DİYE ALAY EDİLDİ''

Sağlık durumuna rağmen daha fazla dövme yaptırmak isteyen Sarah, dövmelerine bu zamana kadar yaklaşık 3 bin ile 4 bin dolar arasında harcama yapmış. Okul hayatı boyunca ''kıllı'' olduğu için alay edilen genç kadın dövmelerinin kendisini daha güçlü bir insan yaptığını söylüyor.

Kendisine gelen olumsuz yorumlara aldırmayan Sarah, ''Herkesin benim gibi kendini ifade edecek cesareti yok. Onlar benim kalkanım. Dövme yaptırmayı asla bırakmayacağım" diyor.



