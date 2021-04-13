HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vücudunu dövmeyle kaplattı! Kör olmak umurunda bile değil

Vücudunu dövmeyle kaplattı! Kör olmak umurunda bile değil

13.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük tutkusu yüzünden kör olsa da dövme yaptırmaktan vazgeçmeyen kadın, ''Görünüşümü o kadar çok seviyorum ki kör olmak umurumda bile değil'' diyerek şaşkına çeviriyor. Okul hayatı boyunca zorbalığa uğrayan genç kadın, dövmelerinin bir onu koruyan bir kalkan olduğunu savunuyor.

Vücudunu dövmeyle kaplattı! Kör olmak umurunda bile değil

Vücudunu tamamen dövmelerle kaplayan genç kadın, göz bebeklerini de renklendirmek isteyince gözleri görmemeye başladı.

KÖR OLDU AMA UMURUNDA DEĞİL

Kör olsa da yaptığı şeyden pişmanlık duymayan 26 yaşındaki Sarah Sabbath, ''Dövme işlemi yapan kişi yeterince tuz çözeltisi koymadığı için şu an göremiyorum, bir daha görebilecek miyim bilmiyorum ama görünüşüm istediğim gibi olduğu için bu durum umurumda değil. Sağlımı etkilese bile'' diyerek şaşkına çeviriyor.

''YILLARCA BENİMLE 'KILLI' DİYE ALAY EDİLDİ''

Sağlık durumuna rağmen daha fazla dövme yaptırmak isteyen Sarah, dövmelerine bu zamana kadar yaklaşık 3 bin ile 4 bin dolar arasında harcama yapmış. Okul hayatı boyunca ''kıllı'' olduğu için alay edilen genç kadın dövmelerinin kendisini daha güçlü bir insan yaptığını söylüyor.

Kendisine gelen olumsuz yorumlara aldırmayan Sarah, ''Herkesin benim gibi kendini ifade edecek cesareti yok. Onlar benim kalkanım. Dövme yaptırmayı asla bırakmayacağım" diyor.

Screenshot_2

Screenshot_3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
NATO'dan çok sert açıklamaNATO'dan çok sert açıklama
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.