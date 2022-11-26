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Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

26.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çürüklerin çoğu bir yaralanmadan sonra ortaya çıkar. Yaralandığınızda, cildinizin yüzeyinin hemen altındaki kan damarları hasar görür ve bu da kanın sızmasına neden olur. Bu, morluğun koyu rengine neden olan bir kan gölü oluşturur. Ancak bazen morarma daha az belirgin başka nedenlerle de olabilir. Giyinirken vücutta fark edilen ve genellikle görmezden gelinen vücut morarmalarının çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü o morarmalar vücudunuzun imdat sinyali olabilir.

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Açıklanamayan morarma yaşamak, üç tehlikeli vitamin eksikliğine işaret edebilir. Açıklanamayan ve kolay morarma vitamin eksikliğinin bir işareti olabilir. Kolayca morarmanıza neden olabilecek en yaygın vitamin eksikliği demir eksikliğidir.

Bazı vitaminler, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur, böylece çatlamaya daha az eğilimli olurlar. Bazı vitaminler ayrıca sağlıklı kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur, bu da kan damarlarınızın daha az sızmasına yardımcı olur.

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C VİTAMİNİ SEVİYELERİNE DİKKAT EDİN

Turunçgiller, patates, domates ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan C vitamini de bu vitaminlerden biridir. Vitaminin, cildinize yapısını veren bir protein olan kollajen oluşumuna yardımcı olduğu bilinmektedir. C vitamini seviyeniz düşük olduğunda, kan damarları yırtılma ve morarmaya neden olma olasılıkları daha yüksektir.

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K vitamini eksikliği, seviyeleri düşük olduğunda açıklanamayan kanamalara neden olabilen başka bir sorundur. Sağlıklı kan pıhtılaşmasıyla bağlantılıdır ve vücudunuzdaki en küçük kan damarları olan kılcal damarlarınızın duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak K vitamini seviyeleri düşük olduğunda, kılcal damarlarınızın rastgele kırılma olasılığı daha yüksektir.

Yaygın olan demir eksikliğidir. Demir, sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretmek için hayati bir kimyasaldır. Seviyeler düşük olduğunda, vücudunuz anemi olarak bilinen bu kan hücrelerini yeterince üretemeyebilir. K vitamini eksikliği gibi, demir eksikliği anemisi de pıhtılaşmayı azaltabilir.


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