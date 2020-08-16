HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Vücut ağırlığı arttıkça beyin küçülüyor'

'Vücut ağırlığı arttıkça beyin küçülüyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Obezitenin Alzheimer riskini yükselttiği yeni bir araştırmayla bir kez daha teyit edildi. Amerikalı bilim insanları, vücut ağırlığının artmasına bağlı olarak beyne giden kan akışının yavaşlaması nedeniyle bu organın küçüldüğünü ve bunun da Alzheimer hastalığını tetiklediğini ortaya koydu.

'Vücut ağırlığı arttıkça beyin küçülüyor'

Vücut ağırlığının sağlıklı oranın üzerinde olması diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi birden fazla hastalığı körüklüyor.

Journal of Alzheimer’s Disease'ın baş editörü George Perry araştırmaya ilişkin yaptığı yorumda, "Dr Amen ve yardımcıları, bu araştırma ile obezitenin kan akışını yavaşlatarak beynin küçüldüğünü ve dolayısıyla Alzheimer'i tetiklediğine dair inkar edilemez kanıtlar sundu" diye konuştu

Journal of Alzheimer's Disease'de yer alan araştırmada, 18 ila 94 yaşında 17 bin 721 kişinin bilgisayarlı tomografi çeşidi olan SPECT görüntüleri incelendi.

SPECT yöntemiyle kan dolaşımını takip edebilen uzmanlar, vücut ağırlıklarına göre zayıf, normal, normalin üstü, obez ve morbid obez olarak 5 gruba ayrılan deneklerden elde edilen sonuçları karşılaştırdı. Araştırmada vücut ağırlığı arttıkça beyindeki kan dolaşımının yavaşladığı görüldü. Kan dolaşımının azalması nedeniyle beynin küçüldüğü tespit edildi.

İncelemelerde, hafıza, yön bulma ve öğrenme gibi yetilerimizde önemli rol oynayan ve Alzheimer hastalığında en fazla etkilendiği bilinen beynin temporal ve parietal loblar ile hipokampus, posterior singülat korteks ve precuneus bölümlerinde kilo artışıyla kan dolaşımının yavaşladığı tespit edildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!
Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Kabızlık: Neden olur, nasıl geçer?Kabızlık: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Fransa'da 2.5 ay sonra günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti
2.5 ay sonra günlük korona sayısı 3 bini geçti
Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor
Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor
Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
ABD Başkanı Trump'ın Robert Trump kardeşi hayatını kaybetti
Acı haberi Trump duyurdu: Hayatını kaybetti
Beyrut Limanı'nda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Beyrut'ta 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.