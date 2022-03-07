Vücut kıllarını yıllardır almıyor! Metro istasyonunda insanlara aldırış etmeden bikinisiyle dans etti

Onlyfans modeli Camille Alexander, Londra’nın yoğun bir metro istasyonunda vücut kıllarını sergilemek için ilginç bir dans performansı yaptı. Vücut kıllarını almayı dört yıl önce bırakan Camille Alexander , söz konusu vücut kılları olduğunda toplumda "çifte standart" olduğunu ve tıraş olmayan kadınlara farklı davranıldığını fark ettiğini söyledi. Bu nedenle toplumsal normlarla başa çıkmak isteyen 25 yaşındaki genç kız, her zaman hayalini kurduğu bir şeyi yapmaya karar verdi. Alexander, siyah bikinisiyle bir metro istasyonunda dans ettiği anları paylaştı.

“ARKADAŞLARIMLA BULUŞMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM”

Beden pozitifliği savunucusu olan Alexander, dans videosunun sosyal medyada tepkiyle karşılanması üzerine o günü anlattı. Alexander, “Dışarı çıkmadan önce deli gibi yağmur yağıyordu ve hiç güneş görmediğimiz için üzülüyordum. Bu yüzden bikinimi ve yağmurluğumu giyerek arkadaşlarımla buluşmak için bu şekilde dışarı çıktım” dedi.

Paris’ten Londra’ya taşındıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ünlenen Alexander, “Her zaman bu şekilde dışarı çıkmayı hayal ediyordum ve o gün uygun bir gün gibi gözüktü. İnsanlar bana tuhaf tuhaf baktı ama kimsenin dediklerini umursamadım” ifadelerini kullandı.



