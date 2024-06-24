Vücut pozitifliği savunucusu Izzie Rodgers "Göbek torbamı bikinilerle gururla sergiliyorum" diyerek paylaştı

Instagram fenomeni Izzie Rodgers internette büyük bir başarı yakalıyor. Rodgers, kadınları bu yaz bedenlerini benimsemeye ve vücutlarından en iyi şekilde sevmeye çağırıyor. Izzie, insanları cesaretlendirmek için limon desenli yemyeşil bir bikini giydi ve kıvrımlarını herkesin görmesi için sergiledi.

Izzie, fiziğini gururla sergilerken açıklama kısmına "Göbek torbaları en tatlı bikini vücutlarını oluşturur" sözünü yazdı.

Genç fenomenin vücut pozitfiliği gönderisi 10.000'den fazla beğeni ve çok sayıda olumlu yorum aldı.

Fenomene takipçilerinden, "İnanılmaz görünüyorsun ve bu bikini her şey.", "Bu yıl balayımız için ilk bikinimi aldım ve senin Instagram'ın bana gerçekten güvenerek yardımcı oldu.", "Kadınların vücutlarını kucaklamasını görmeyi seviyorum; konu benimkine gelince bunu yapamıyor gibiyim." şeklinde yorumlar geldi.

Izzie, vücut pozitifliği mesajları ve gerçek çevrimiçi kişiliği sayesinde internette çok popüler.

Buna ek olarak, cilt pozitifliğini savunuyor ve sıklıkla kendini kabul etme yolculuğunu paylaşıyor.

Açıkça paylaşımlarında sevgiyle ifade ettiği gibi bu, "göbek torbasını" ilk kez paylaşmıyor. Daha önceki paylaşımlarında da sık sık bu tarz gönderileri yayınladığı görülüyor.

Önceki bir gönderisinde şöyle yazmıştı: "Göbek torbası ve lekelerle hâlâ güzel olabileceğinize inanmak için heyecanlanmaya ihtiyacınız varsa ben buradayım."







