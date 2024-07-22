KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa sosyal medyanın ne kadar sahte olduğunu kanıtladı

    Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa sosyal medyanın ne kadar sahte olduğunu kanıtladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.07.2024 10:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Instagram fenomeni Spencer Barbosa, vücut pozitifliğini teşvik etmede öncü rol oynuyor. Genç fenomen yakın zamanda Instagram filtrelerinin ruh sağlı için neden bu kadar zararlı olabileceğini açıkladı. Sosyal medyanın ne kadar sahte olduğunu göstermek için selfie çekerek filtrelerden önce ve sonraki halini paylaştı.

    Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa sosyal medyanın ne kadar sahte olduğunu kanıtladı

    Sosyal medyada gezinmek bazen oldukça moral bozucu olabilir. Görünüşte göz alıcı yaşam tarzları yaşayan ünlüler aslında sosyal medyada gerçek yaşamını yansıtmıyor. Gerçek hayatta tanıdığımız insanlar bile fotoğraflarını filtreliyor.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    Instagram sahtekarlığına karşı mücadele eden ve vücut pozitifliği hareketini destekleyenler de var. Bunlardan biri de Kanada'lı 21 yaşındaki influencer Spencer Barbosa.

    Genç fenomen yakın zamanda Instagram'da filtrelerden önce ve sonra nasıl göründüğünü paylaştı. Telefonuna birkaç dokunuşla kendine geniş bir gülümseme ve makyajla dolu bir yüz verebildi.

    Ekran görüntüsü 2024-07-22 103507

    Aslında Spencer, insanları fotoğraflarını düzenlemeyi tamamen bırakmaya teşvik ediyor. Bunun ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koydu.

    2,4 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderide, "Filtreleri kullanmayı bırakmaya karar verdiğim gün hayatım tamamen değişti. Farkında değildim ama TikTok'larımda 'güzellik' filtresi kullanmak gibi küçük şeyler bile ruh sağlığımı ve beden imajımı mahvediyordu. Buna 'güzellik' filtresi denmesi bile beni çileden çıkarıyor. Birkaç gün deneyin. Filtre yok, fotoğraflarınızı düzenleme yok. Bana güvenin!" notunu paylaştı.

    Spencer'ın gönderisi 148 binden fazla beğeni ve çok sayıda olumlu yorum aldı.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    'Kalın bacakları' acımasızca uyarılan kadın saklanmayı reddetti'Kalın bacakları' acımasızca uyarılan kadın saklanmayı reddetti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya vücut
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.