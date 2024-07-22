Vücut pozitifliği savunucusu Spencer Barbosa sosyal medyanın ne kadar sahte olduğunu kanıtladı

Sosyal medyada gezinmek bazen oldukça moral bozucu olabilir. Görünüşte göz alıcı yaşam tarzları yaşayan ünlüler aslında sosyal medyada gerçek yaşamını yansıtmıyor. Gerçek hayatta tanıdığımız insanlar bile fotoğraflarını filtreliyor.

Instagram sahtekarlığına karşı mücadele eden ve vücut pozitifliği hareketini destekleyenler de var. Bunlardan biri de Kanada'lı 21 yaşındaki influencer Spencer Barbosa.

Genç fenomen yakın zamanda Instagram'da filtrelerden önce ve sonra nasıl göründüğünü paylaştı. Telefonuna birkaç dokunuşla kendine geniş bir gülümseme ve makyajla dolu bir yüz verebildi.

Aslında Spencer, insanları fotoğraflarını düzenlemeyi tamamen bırakmaya teşvik ediyor. Bunun ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koydu.

2,4 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderide, "Filtreleri kullanmayı bırakmaya karar verdiğim gün hayatım tamamen değişti. Farkında değildim ama TikTok'larımda 'güzellik' filtresi kullanmak gibi küçük şeyler bile ruh sağlığımı ve beden imajımı mahvediyordu. Buna 'güzellik' filtresi denmesi bile beni çileden çıkarıyor. Birkaç gün deneyin. Filtre yok, fotoğraflarınızı düzenleme yok. Bana güvenin!" notunu paylaştı.

Spencer'ın gönderisi 148 binden fazla beğeni ve çok sayıda olumlu yorum aldı.