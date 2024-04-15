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    4. Vücut sabununuz sinekleri kovuyor! Bu yöntemle sivrisinekler artık size gelmeyecek

    Vücut sabununuz sinekleri kovuyor! Bu yöntemle sivrisinekler artık size gelmeyecek

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.04.2024 14:12
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    Sivrisinek ısırıkları, yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir ve rahatsız edici olabilir. Ancak, vücut sabunu gibi sıradan bir ürün, sivrisineklerin ısırıklarından kaçınmanın doğal bir yolunu sunabilir. Vücut sabununun sivrisinekleri nasıl uzaklaştırdığını ve bu doğal yöntemin nasıl uygulanacağını haberimizde derledik.

    Sivrisineklerle başa çıkmak, özellikle açık havada vakit geçirenler için yaygın bir sorundur ve birçok kişi doğal ve etkili bir çözüm arar. Sineklere karşı doğal ve kolay bir yöntem olan bu çözüm sivrisineklerin rahatsız edici etkilerinden kaçınmak isteyenler için faydalı olabilir.

    BU YÖNTEMLE SİVRİSİNEKLER ARTIK SİZE GELMEYECEK!

    sinek

    Sivrisineklerin belli duş jeli ve sabun kokularını çok çekici bulduklarını, fakat bir kokuya yaklaşmadığını biliyor muydunuz? Yeni yapılan bir araştırmaya göre piyasada en çok satılan markalarla bir deney yapıldı.

    duş banyo

    Vücut kokunuzun %60’ı banyoda kullandığınız sabun, %40’ı ise kendi vücut kokunuzdur. Ve bu araştırmada bariz bir şekilde sineklerin meyve-çiçek kokulu sabunları severken, hindistan cevizi kokulu sabun ya da duş jeliyle yıkananlara o kadar da yaklaşmadığı görüldü.


    Vitrin


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    sabun sinek duş jeli hindi
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