Vücut sabununuz sinekleri kovuyor! Bu yöntemle sivrisinekler artık size gelmeyecek

Sivrisineklerle başa çıkmak, özellikle açık havada vakit geçirenler için yaygın bir sorundur ve birçok kişi doğal ve etkili bir çözüm arar. Sineklere karşı doğal ve kolay bir yöntem olan bu çözüm sivrisineklerin rahatsız edici etkilerinden kaçınmak isteyenler için faydalı olabilir.

BU YÖNTEMLE SİVRİSİNEKLER ARTIK SİZE GELMEYECEK!

Sivrisineklerin belli duş jeli ve sabun kokularını çok çekici bulduklarını, fakat bir kokuya yaklaşmadığını biliyor muydunuz? Yeni yapılan bir araştırmaya göre piyasada en çok satılan markalarla bir deney yapıldı.

Vücut kokunuzun %60’ı banyoda kullandığınız sabun, %40’ı ise kendi vücut kokunuzdur. Ve bu araştırmada bariz bir şekilde sineklerin meyve-çiçek kokulu sabunları severken, hindistan cevizi kokulu sabun ya da duş jeliyle yıkananlara o kadar da yaklaşmadığı görüldü.







