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  4. Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

03.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığın kapılarını aralamak için yalnızca tarz kıyafetler almak yetmez, sahip olunan vücuda göre giyinebilmek de bir o kadar önemlidir. Aksi hâlde ne kadar şık parçalarla kombinler oluştursanız da istediğiniz etkiyi almanız mümkün olmaz. Siz de vücut tipinize en uygun pantolonu bulmak ve daha çekici kombinlere imza atmak istiyorsanız rehber niteliğindeki yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

"Herkesin en çok giydiği tekstil ürünlerinden biri nedir?" diye sorsak muhtemelen ilk cevaplardan biri "Pantolon." olur. Farklı model ve tarzlarda birçok pantolonla şahane kombinler oluşturabilirsiniz ama küçük bir detayı atlamamalısınız: Vücut tipine uygun pantolon seçimi! Bedeninize uygun bir jeanle daha uzun, ince ya da atletik görünebilirsiniz. Siz de vücut tipinize göre en doğru pantolonu seçmeye hazırsanız böyle buyrun!

1. Kusursuz bir görünüme kavuşun: BLUE WHITE Kadın Yüksek Bel Palazzo Jean Pantolon Mavi

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Estetik zevki yüksek kadınlara hitap eden şahane bir parçayla karşınızdayız: BLUE WHITE Kadın Yüksek Bel Palazzo Jean Pantolon Mavi! Giydiğiniz andan itibaren tarzınızla bir adım öne çıkmanızı sağlayacak palazzo jeane âşık olacaksınız. Model; yüksel beli, bol paçalarıyla uzun bacaklara ve ince bir bele sahip olanlar için ideal bir seçenek. Jeanle daha fit ve etkileyici bir görünüme kavuşabilir, görenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz.

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2. Stiline güvenen erkekleri böyle alalım: XWAY Jenalli Erkek Jogger Paçası Lastikli Boyfriend Jean Kot Pantolon

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XWAY Jenalli Erkek Jogger Paçası Lastikli Boyfriend Jean Kot Pantolon, tarz sahibi erkeklerin çok seveceği ve hep üzerinde taşımak isteyeceği bir modele sahip. Vücuduna oranla daha kısa bacaklı erkekler için şahane bir alternatif. Yıllara meydan okuyan modeli ve modern kesimiyle sizi kendine hayran bırakacak jeani, günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilir ve cool tarzınızla beğeni dolu bakışları üzerinize çekebilirsiniz!

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3. Zamansız modeliyle kalbinizi çalacak: Koucla Casual Bootcut High Waist Jeans

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Koucla Casual Bootcut High Waist Jeans ile şahane bir görünüme kavuşmaya hazır mısınız? Uzun bacaklı ve geniş basenli kadınlar için âdeta özel olarak üretilen pantolon, düz kesimiyle şikâyetçi olduğunuz bölümleri kusursuzca kapatır. Yüksel bel kesimi sayesinde beliniz sıkıca sarar ve kıvrımlarınızı ortaya çıkarır. Taşlanmış rengiyle nostaljik bir görürüm elde eden jeanle hem spor hem zarif kombinler oluşturabilir, çabasız şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz!

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4. Wide leg kesimiyle çok daha cool görünün: Wrangler Authentics Erkek Kot Pantolon

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Wrangler Authentics Erkek Kot Pantolon, tarzı ve kesimiyle gardıroplarınızın demirbaşı olacak. Bacaklarınız vücudunuza göre daha uzunsa ve bel kıvrımınız çok belli değilse parça, düşük bel modeli sayesinde çok daha biçimli ve fit bir görünüm vadeder. Wide leg kesimiyle günceli yakalayan jeanle şahane kombinler oluşturabilirsiniz. Koyu rengiyle her sezon hep elinizin altında olmasını isteyeceğiniz jeanle cool bir tarz oluşturmaya ne dersiniz?

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5. Hem rahat hem şık: DeFacto Jean Pantolon

Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

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DeFacto Jean Pantolon, ince belli ve uzun bacaklı kadınların vazgeçilmezi olacak bir model. Yüksel beli sayesinde üst bedeni uzun olan kadınlar için çok daha biçimli ve dengeli bir görünüm vadeder. Likralı kumaşıyla bacaklarınızı sımsıkı sarar, duruşunuzla bir adım daha öne çıkmanıza yardımcı olur. Her sezonun vazgeçilmezi olacak antrasit renkli jeani, krem tonlarda kazak ve botlarla kombinleyebilirsiniz.

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6. Atletik vücutlu erkeklere duyurulur: HLT Jeans Taşlamalı Slim Fit Jean

Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

HLT Jeans Taşlamalı Slim Fit Jean, tarzına ve fiziğine güvenen erkeklerin favorisi olacak bir parça. Uzun bacaklara ve atletik bir vücuda sahipseniz gardıroplarınızda mutlaka bulunması gereken jeanle çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Modern kesimiyle günceli yakalamanızı sağlayacak jean, açık mavi rengiyle bahar ve yaz sezonlarında vazgeçilmeziniz olacak. Likralı kumaşıyla ekstra hareket özgürlüğü vadeden modeli, günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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7. Ufak bir dokunuşla daha uzun görünmek mümkün: Koton Dar Kesim Yüksel Bel İspanyol Paça Jean

Vücut tipinize göre hangi kesim ve model kot pantolon seçmelisiniz? İşte cevabı!

Koton Dar Kesim Yüksel Bel İspanyol Paça Jean, bacakları vücuduna oranla daha kısa ve daha kıvrımsız kadınlar için muhteşem bir seçenek. Yüksel beli sayesinde belinizi sımsıkı sarar ve belinizin çok daha ince görünmesini sağlar. Dar kesimiyle bacaklarınızı daha fit gösterir. Topuklu ayakkabılarla kombinlediğinizde çok daha uzun görünebilir ve şık bir duruş elde edebilirsiniz. Lacivert renkli jeani kahverengi tonlarda bir kazakla kombinleyebilirsiniz.

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8. Yıllara meydan okuyan bir model: Balins Kadın Kot Pantolon

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Balins Kadın Kot Pantolon, "Keşke daha önce alsaymışım!" dedirtecek bir pantolon. Şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine âşık edecek pantolon, şahane kombinlerinizin yıldız parçası olacak. Geniş basenlere ve vücudunuza oranla kısa bacaklara sahipseniz mom jean sayesinde daha biçimli bir görünüşe sahip olabilirsiniz. Yüksel bel kesimi, kıvrımlarınızı ortaya çıkarırken bacaklarınızı da daha uzun gösterir. Cool bir tarz yakalamak için jeani oversize gömleklerle kombinleyebilirsiniz.

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9. Tarzına güvenen erkekler için: Jack & Jones JJIGLENN JJORIGINAL AM 812 NOOS 12173407 Blue Denim

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Jack & Jones JJIGLENN JJORIGINAL AM 812 NOOS 12173407-Blue Denim; üst bedeni kısa, bacakları ona oranla daha uzun olan erkekler için şahane bir alternatif. Vücudunuzu daha biçimli gösterecek düşük bel pantolon, şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakır. Slim fit kesimiyle çok daha sportif bir görünüm kazanmanızı sağlar. Hafif eskitme detaylarıyla daha şık bir duruş yakalayan jean, pamuklu yumuşak kumaşıyla konfor sunar.

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10. Her sezonun vazgeçilmezi: Levi's 720 Hirise Super Skinny

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Levi's 720 Hirise Super Skinny, ince belli ve uzun bacaklı kadınlar için âdeta özel olarak üretilmiş bir parça. Pamuklu kumaşıyla ekstra rahatlık vadeden jeani her mevsim gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Model, likralı kumaşıyla bacaklarınızı sımsıkı sarar, bileklerinizi çok daha ince gösterir. Çok daha sıkı ve atletik bir duruş vadeder. Modeli beyaz basic tişört ve sneakerlarla kombinleyebilir, cool bir tarz oluşturabilirsiniz.

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