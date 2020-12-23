Vücuttaki değişimlere dikkat: Menopoz belirtileri nelerdir?

Menopoz Yunanca kökenli bir kelimedir. Esasında Mens (ay) ve pause (durmak) sözlerinin birleşimi ile oluşmuştur. Adet döngüsünün sona ermesi olarak tanımlanır. Kadınların yaşlanmasının doğal bir süreci olan menopoz ne demek? En sık görülen belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Menopoz Nedir?

Menopoz kadınların hayatında bir dönemdir. Genellikle menopoz dönemin sıkıntılı geçtiğine dair bir algı oluşsa da bu durum herkeste aynı olmayabilir. Esasında yumurtalıkların artık yeterli miktarda yumurta üretmemesi sonucunda östrojen miktarının azalması ile ortaya çıkar. Bu miktarın azalması ile birlikte her ay adet gören kadınların adetlerinde düzensizlik baş gösterir. Menopozun belirtilerinin en bilineni adet döngüsünde meydana gelen değişimdir. Menopoz dönemi için Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanıma göre kadınların son adet gördüğü tarihten itibaren yaşanan dönem ele alınır. Buna göre kadınların menopoz dönemine girmiş olmaları için son adet tarihinden itibaren 12 ay geçmiş olması ve bu dönemde kadının hiç adet görmemiş olması gereklidir.