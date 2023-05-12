Vücuttaki iltihabı söküp atıyor! Dayanılmaz eklem ağrılarını geçiriyor

Artrit, rahatsız edici eklem ağrısını tetikleyen iltihaplanmadır. Bu hastalık gündelik hayatta dinlenirken bile ağrılara neden olmaktadır. Artrit hastaları doğru beslenerek vücutlarındaki iltihaplanmaları ve ağrıları azaltabilir. Araştırmacı Veronika Prošek Charvátová, "Besleyici ve iltihap önleyici gıdalarla dolu bir diyet yapmak, eklemlerinizi biraz rahatlatabilir ve vücudunuzun onarım işini destekleyebilir." dedi.

Uzman, eklem ağrısı riskinizi azaltabilecek ipuçlarını paylaştı. Tüm sebzeler bazı etkileyici sağlık yararları sunarken eklem ağrılarını azaltmak için lahana, roka, brokoli ve Brüksel lahanası tüketilmesini önerdi.

PARLAK RENKLİ SEBZELERİ SIKLIKLA TÜKETİN

Charvátov,"Eklem şişmesine neden olan bir enzimi bloke eden bileşikler içerirler. Parlak renkli sebzeler, iltihapla mücadeleye yardımcı olan antioksidanlar içerdikleri için günlük menünüzde yer almalıdır.”

SARIMSAK, ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

İster köri ile tatlandırın, ister çiğ yiyin, bu üçlü "güçlü" anti-enflamatuar özellikleriyle bilinir.

ÇİLEK VE KİRAZ

Ahududu, yaban mersini, böğürtlen ve çilek antiinflamatuar bileşikler ve C vitamini ile "dolu" iken kirazların farklı bir numarası vardır.

Charvátová, "Birkaç enflamatuar proteinin oluşumunu aktif olarak bloke ediyorlar ve böylece eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilirler. Kiraz ayrıca vücuttaki ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olur - gut hastaları için ekstra faydalıdır." dedi.

Vücudunuzda çok fazla ürik asit olması, eklemlerinizin çevresinde ağrıya neden olan ağrılı kristalleri tetikleyebilir.

OMEGA-3'LER

Uzmanlara göre bu sağlıklı yağlar dokuların onarımına yardımcı olur ve keten tohumu, chia tohumu, kenevir tohumu ve ceviz gibilerinde bulunur.

BAKLİYAT

Uzman şunları ekledi: " Fasulye, mercimek, nohut ve soya, antioksidanlarla birlikte bol miktarda sağlıklı protein içerir - vücudunuzun hem dokuları, kıkırdakları hem de eklem astarını onarması gerekir."



