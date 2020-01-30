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Korkutan koronavirüs açıklaması! 'Gözlerden ve kulaklardan virüs girebilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya çapında paniğe yol açtı. Bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Vuhan'daki Türk öğretmen Burcu Öner, CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlattı. Öner, "Ayın 23'ünden beri ben evden dışarı çıkmıyorum, pencereleri açmıyorum. Çünkü bu çok tehlikeli bir virüs. Buradaki doktorların söylediğine göre gözlerden kulaklardan bile virüs girebilir denildi. Bu korkuyla da pencereleri dahi açamadık." dedi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan (Wuhan) kentinde görülen daha sonra ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bölgede ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de koronavirüs için birtakım önlemler aldı. Dün açıklamada bulunan Pekin Büyükelçisi Emin Önen ise "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölgede toplu ulaşımın durdurulduğu, bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşı Burcu Öner CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlattı.

"GÖZLERDEN KULAKLARDAN BİLE VİRÜS GİREBİLİR"

İşte Öner'in açıklamaları ve Vuhan'da son durum:

"Şu anda herkes Vuhan'da havalimanına nasıl geçebiliriz diye aramalar yapıyor. Giden arkadaşlar hangi vasıtalarla ulaştılar bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bunu başaramazsak konsolosluğumuz eminim bizi havalimanına götürmek için çalışma yapacaktır. Toplu taşıma söz konusu değil şu anda. Şehir içindeki taksileri de asker ve polis kullanıyor. Taksilerde zaten sadece erzak götürülüyor. Benim havalimanına mesafemin 60 km'den uzak olması lazım. Üniversitedeki Türk arkadaşlarla birlikte koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bizi havalimanına götürecek servislerin eve gelmesi yönünde bir şey ayarlamaya çalışıyoruz.

Dün konsolosluğumuz bizimle iletişime geçti. Eşyalarınızı hazırlayın dediler ancak hangi eşyaları ne kadar almamız gerektiği konusunda bilgi vermediler. Sonrasında bize tekrar haber verecekler.

Ayın 23'ünden beri ben evden dışarı çıkmıyorum, pencereleri açmıyorum. Çünkü bu çok tehlikeli bir virüs. Buradaki doktorların söylediğine göre gözlerden kulaklardan bile virüs girebilir denildi. Bu korkuyla da pencereleri dahi açamadık.

Konsolosluk bize lütfen sabırlı olun biz size zaman konusunda dönüş yapacağız dedi. Bekliyoruz."

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 170'E YÜKSELDİ

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 170’e ulaştı.

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

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