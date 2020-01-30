Korkutan koronavirüs açıklaması! 'Gözlerden ve kulaklardan virüs girebilir'

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan (Wuhan) kentinde görülen daha sonra ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bölgede ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de koronavirüs için birtakım önlemler aldı. Dün açıklamada bulunan Pekin Büyükelçisi Emin Önen ise "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölgede toplu ulaşımın durdurulduğu, bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşı Burcu Öner CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlattı.

"GÖZLERDEN KULAKLARDAN BİLE VİRÜS GİREBİLİR"

İşte Öner'in açıklamaları ve Vuhan'da son durum:

"Şu anda herkes Vuhan'da havalimanına nasıl geçebiliriz diye aramalar yapıyor. Giden arkadaşlar hangi vasıtalarla ulaştılar bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bunu başaramazsak konsolosluğumuz eminim bizi havalimanına götürmek için çalışma yapacaktır. Toplu taşıma söz konusu değil şu anda. Şehir içindeki taksileri de asker ve polis kullanıyor. Taksilerde zaten sadece erzak götürülüyor. Benim havalimanına mesafemin 60 km'den uzak olması lazım. Üniversitedeki Türk arkadaşlarla birlikte koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bizi havalimanına götürecek servislerin eve gelmesi yönünde bir şey ayarlamaya çalışıyoruz.