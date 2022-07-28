HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...

Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...

28.07.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarında ve ölüm sayılarında artış sürüyor. Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde rehavetin oldukça yüksek, hatırlatma dozu aşı olma oranının ise düşük olması başta uzmanlar olmak üzere herkesi endişelendiriyor. Vuhan'dan gelen karantina haberleri ise önümüzdeki günler için korkuturken uzmanlarda uyarı geldi. Eylül ayına işaret eden uzmanlar, bu şekilde girilmesi durumunda ciddi sorunlar olabileceğini aktardı.

Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...

Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan'da 1 milyon kişinin yeniden karantinaya alındığı aktarıldı. Türkiye'de de vaka ve ölüm sayılarının her hafta artarak devam etmesi endişelendirdi. Sonbahar ayları için uyarı yapan uzmanlar, üçüncü doz aşı oranının düşük olduğunu ifade ederek çağrıda bulundu. Öte yandan eylül ayına bu durumda girilmesi takdirinde sağlık sisteminde sorun yaşanabileceğini de belirttiler...

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ORANI 28 MİLYONDA KALDI

Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış devam ederken, bayram sonrası hatırlatma dozlarının istenilen düzeyde olmaması uzmanları endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre, ülke genelinde 3’üncü doz aşısını olanların rakamı 28 milyon sınırında dururken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baskın, vatandaşlara aşınızı bir an önce olun uyarısında bulundu.

thumbs_b_c_6bc440681916ce4a74470d7f64b8e288

EYLÜL AYI UYARISI: BU ŞEKİLDE GİRERSEK...

Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Baskın, Dünya Sağlık Örgütü’nün var olan onaylanmış aşıların Kovid-19’u önleyici gücünün yeni Omicron varyantları ile azaldığını kabul ettiğini belirterek, şunları dedi:

“Yeni varyant virüslere karşı hazırlanan tek ve ikili yeni mRNA aşıları, BA.1 varyantına karşı daha etkili gözükse de henüz klinik çalışmalardan yeterli veri elde edilemediği için var olan mRNA aşılarının yerine önerilemeyeceği bildiriliyor. DSÖ yetkilileri, mevcuttaki onaylanmış aşılar ile aşılanmanın sürdürülmesini ısrarla öneriyor. Vatandaş ‘yeni aşıyı‘ beklemek yerine bir an önce mevcut onaylanmış, varyantlara etkili aşılardan yaptırmalı. Eylül ayına bu şekilde girersek sağlık sisteminde ciddi sorunlar olabilir.

"DOĞRU BİR STRATEJİ DEĞİL"

En kritik döneme bu şekilde, maske kullanımı oranı ve aşılanma oranı düşük olarak girmemiz ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Eylülden itibaren kapalı alanlara gireceğiz ve okullar açılacak. ‘Yeni aşıyı bekleyin’ şeklindeki uyarılar doğru bir strateji değil. Çünkü yeni üretilecek mRNA aşılarının ne zaman hazır olacağı belli değil. Henüz FAZ 1 aşamasındaki bu yeni aşıların onaylanması ve insanların kullanılmasına sunulması için önümüzde uzun bir süre var.

Ayrıca Omicron’un yeni varyantları yaygın halde izleniyor. Ülkemizde de varyant araştırmaları yapılarak riskli bölgeler saptanıp gerekli önlemler alınmalı, test sayıları açıklanmalı.”

thumbs_b_c_ed544d7d8419a0150995f699f2bbbc30

VUHAN’DA 1 MİLYON KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Kovid-19’un ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde 4 asemptomatik vaka tespit edilmesinin ardından yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesi karantinaya alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fabrikada patlama! Yaralılar varFabrikada patlama! Yaralılar var
O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL olduO belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu
Ailesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdüAilesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
karantina koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

ABD dengeleri değiştiriyor! Ve onaylandı

ABD dengeleri değiştiriyor! Ve onaylandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.