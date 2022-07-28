Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...

Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan'da 1 milyon kişinin yeniden karantinaya alındığı aktarıldı. Türkiye'de de vaka ve ölüm sayılarının her hafta artarak devam etmesi endişelendirdi. Sonbahar ayları için uyarı yapan uzmanlar, üçüncü doz aşı oranının düşük olduğunu ifade ederek çağrıda bulundu. Öte yandan eylül ayına bu durumda girilmesi takdirinde sağlık sisteminde sorun yaşanabileceğini de belirttiler...

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ORANI 28 MİLYONDA KALDI

Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış devam ederken, bayram sonrası hatırlatma dozlarının istenilen düzeyde olmaması uzmanları endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre, ülke genelinde 3’üncü doz aşısını olanların rakamı 28 milyon sınırında dururken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baskın, vatandaşlara aşınızı bir an önce olun uyarısında bulundu.

EYLÜL AYI UYARISI: BU ŞEKİLDE GİRERSEK...

Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Baskın, Dünya Sağlık Örgütü’nün var olan onaylanmış aşıların Kovid-19’u önleyici gücünün yeni Omicron varyantları ile azaldığını kabul ettiğini belirterek, şunları dedi:

“Yeni varyant virüslere karşı hazırlanan tek ve ikili yeni mRNA aşıları, BA.1 varyantına karşı daha etkili gözükse de henüz klinik çalışmalardan yeterli veri elde edilemediği için var olan mRNA aşılarının yerine önerilemeyeceği bildiriliyor. DSÖ yetkilileri, mevcuttaki onaylanmış aşılar ile aşılanmanın sürdürülmesini ısrarla öneriyor. Vatandaş ‘yeni aşıyı‘ beklemek yerine bir an önce mevcut onaylanmış, varyantlara etkili aşılardan yaptırmalı. Eylül ayına bu şekilde girersek sağlık sisteminde ciddi sorunlar olabilir.

"DOĞRU BİR STRATEJİ DEĞİL"

En kritik döneme bu şekilde, maske kullanımı oranı ve aşılanma oranı düşük olarak girmemiz ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Eylülden itibaren kapalı alanlara gireceğiz ve okullar açılacak. ‘Yeni aşıyı bekleyin’ şeklindeki uyarılar doğru bir strateji değil. Çünkü yeni üretilecek mRNA aşılarının ne zaman hazır olacağı belli değil. Henüz FAZ 1 aşamasındaki bu yeni aşıların onaylanması ve insanların kullanılmasına sunulması için önümüzde uzun bir süre var.

Ayrıca Omicron’un yeni varyantları yaygın halde izleniyor. Ülkemizde de varyant araştırmaları yapılarak riskli bölgeler saptanıp gerekli önlemler alınmalı, test sayıları açıklanmalı.”

VUHAN’DA 1 MİLYON KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Kovid-19’un ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde 4 asemptomatik vaka tespit edilmesinin ardından yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapan Jiangxia bölgesi karantinaya alındı.

