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Vuhan'dan tahliye edilen Alman vatandaşlarını taşıyan uçak Almanya’ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:36 | Son Güncelleme

Vuhan'dan tahliye edilen Alman vatandaşlarını taşıyan uçak Almanya’ya ulaştı

BERLİN (AA) - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Alman vatandaşlarını taşıyan uçak Almanya’ya ulaştı.

Vuhan kentinden tahliye edilen 120’den fazla kişiyi taşıyan Alman ordusuna ait uçak, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için ara verdikten sonra Frankfurt Havalimanı'na indi.

Böylece, yaklaşık 90'ı Alman vatandaşı olmak üzere 120'nin üzerinde kişi Vuhan'dan tahliye edildi.

Tahliye edilenler, tedbir amaçlı Frankfurt Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde hazırlanan merkeze götürülecek ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacak.

Öte yandan uçağın Almanya'ya ulaşmadan önce Moskova'da yakıt ikmali ve mürettebat değişimi yapması planlanıyordu. Ancak Rusya'nın Moskova Havalimanına iniş izni vermemesinden dolayı uçak Helsinki'ye inmişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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