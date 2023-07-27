HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'in açılış konuşması yaptığı zirvede fotoğrafı çıktı

Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'in açılış konuşması yaptığı zirvede fotoğrafı çıktı

27.07.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Rus paralı asker şirketi Wagner'in isyanı dünyada büyük ses getirmişti. Evgeny Prigojin'in liderliğindeki kalkışma Moskova'da hareketli dakikalar yaşatırken isyan daha sonra sona ermişti. O tarihten itibaren Prigojin'in nerede olduğu çok merak ediliyordu. Rusya-Afrika Zirvesi’nde ortaya çıkan Prigojin'nden ilk kare geldi. Zirvenin açılış konuşmasını Rusya lideri Putin'in yapması ise dikkat çekti.

Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'in açılış konuşması yaptığı zirvede fotoğrafı çıktı

Rusya’da kısa süreli isyan başlatan Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış konuşması yaptığı Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüntülendi.

96a8a9c7-1dfe-4789-bf9b-a69bc4054d13

TOKALAŞIRKEN FOTOĞRAF

Rusya’da silahlı ayaklanma başlattıktan sonra geri çekilen ve askeri faaliyetlerine Belarus’ta devam edeceği duyurulan Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rusya’nın St. Petersburg’da düzenlediği Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüntülendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış konuşması yaptığı zirvede, Orta Afrika Cumhuriyeti Rusya Kültür Evi Başkanı Dmitri Siti, Prigojin ile zirvenin yapıldığı Trezine Hotel’de tokalaşırken fotoğrafını paylaştı. Otelin Prigojin’in ailesine ait olduğu biliniyor.

AA-20230727-31780726-31780716-RUSYAAFRIKA_ZIRVESI_ST_PETERSBURGDA_BASLADI

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner’in lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan, başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı sonlandırıp geri çekilmişti.

Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faytoncular ile polis arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndüFaytoncular ile polis arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü
Aydın'da su motoru faciası! Anne ve kızı feci şekilde can verdiAydın'da su motoru faciası! Anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kilis'te korkutan olay! Metruk bina yıkıldı, 1 kişi enkaz altında kaldıKilis'te korkutan olay! Metruk bina yıkıldı, 1 kişi enkaz altında kaldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Wagner Grubu putin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.