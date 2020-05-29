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Warhammer 40.000, World of Warships evrenine geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Warhammer 40.000, temalı gemiler, komutanlar, kamuflajlar ve daha fazlası ile World of Warships evrenine dahil oluyor. Games Workshop ile yapılan iş birliği kapsamında birçok detayın oyuna dahil olmasıyla birlikte, oyuncular ön sipariş verdikten sonra özel görev bonusunun sahibi olabilecek.

Warhammer 40.000, World of Warships evrenine geliyor

World of Warships ve World of Warships: Legends, uzak geleceğin korkunç karanlığını popüler deniz muharebesine getirecek Games Workshop ile ilk kez eşzamanlı iş birliği yaptığını duyurdu. Hepsi popüler Warhammer 40.000 evreninden gelen gemi kaplamaları, komutanlar, kamuflajlar ve daha fazlası yeni bir güncelleme ile World of Warships’e dahil oluyor.

Warhammer 40.000 evrenindeki en büyük gruplardan ikisi olan Imperium ve Chaos, korkusuz komutanlar tarafından yönetilen, eşsiz ve korkunç gemiler Justinian Lyons XIII ve Soğuk Arthas Rogthar tarafından temsil edilecek.
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