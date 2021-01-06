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Washington DC’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

06.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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ABD’nin başkenti Washington DC’de çıkan olayların ardından sabah 06.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.ABD Kongresi seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de çıkan olayların ardından sabah 06.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD Kongresi seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü. Kongre binasındaki bariyerleri aşarak, binaya girmesinin ardından Biden’ın tescil oylamasına ara verildi. Çıkan olaylar sonrası Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, “Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, Belediye Başkanı tarafından belirlenen kişiler dışında hiç kimse, araba veya başka bir ulaşım yöntemiyle yürümeyecek, bisiklete binmeyecek, koşmayacak, ayakta durmayacak veya motorlu araç kullanmayacaktır" denildi.
Yerel kaynaktan alınan haberlere göre, ABD’de Kongre binasına düzenlenen baskında göstericilere müdahalesi yetersiz kalan Kongre polisi, federal yetkililer de dahil olmak üzere daha fazla kolluk kuvvetinden yardım istedi.
Ayrı bir kolluk kuvveti kaynağından gelen habere göre, DC Metropolitan Polis Departmanının Kongre polisine yardımcı olmak için CDU müfrezeleri (Sivil Ayaklanma Birimleri) dahil olmak üzere daha fazla destek gönderdiğini belirtti.

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