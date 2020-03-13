Washington Post: Uydu görüntülerine göre İran'da koronavirüs toplu mezarları var

ABD'nin en etkili basın kuruluşları arasında yer alan Washington Post, koronavirüsün (Kovid-19) en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin internet sitesindeki uydu görüntülerinde, Kum'daki "Beheşte Masum" isimli bölgedeki mezarlık alanının Ekim 2019'da büyük bölümünün boş olduğu; virüsün görülmesinden kısa süre sonra 21 Şubat'tan itibaren ise geniş bir alanda mezarlar kazılmaya başlandığı yer aldı. Uzunluğu 92 metreyi bulan çukurların uzaydan dahi gözlenebildiğine işaret edilen haberde, bu rakamın neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda olduğunun altı çizildi.

Haberde, uzman görüşleri ve bazı ifadelere dayanarak, bu mezarların Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin gömülmesi için kazıldığı ve insanların topluca gömüldüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLER KİREÇLENEREK GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Washington Post'a konuşan ve adının açıklanmasın istemeyen ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, uydu görüntülerinde mezarlar yakınında kireç yığınları bulunduğunu ve virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin gömülürken kireçlenmiş olabileceğini savundu.