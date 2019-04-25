Washington'da yaşayan Türklerden Ermeni iddialarına karşı protesto

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da toplanan yüzlerce Türk, 1915 olayları nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde eylem yapan Ermenileri protesto etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansının bulunduğu meydan, 1915 olayları dolayısıyla protesto eylemi gerçekleştiren Ermeniler ile onları protesto eden çok sayıda Türkün eylemine sahne oldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Türk vatandaşları ile onlara destek olan Azerbaycan ve Ahıska Türkleri, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) organize ettiği etkinlikte bir araya geldi.

- Şehit diplomatların adları okundu

Washington DC polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatların isimlerinin okunmasına eşlik etti.

TASC Eş Başkanları Halil Mutlu ile Günay Evinch de yaptıkları konuşmalarda o dönemde Ermeni komitacılar tarafından katledilen Anadolu insanının acısının görmezden gelinmesinin haksızlık olduğunu dile getirdi.