Waymo ile Geely'den robotaksi iş birliği: Tamamen elektrikli olacak, kendi kendini sürecek

Otonom araç teknolojileri ve otonom araçlar gün geçtikçe çok daha önem kazanıyor. Artık otomobil şirketleri de otomobil üreten şirketlerden çok otomobil ile teknolojiyi birleştiren şirketlere evriliyor. Xiaomi gibi bazı teknoloji şirketlerinin ise kendi otomobillerini üretme konusunda kararlı olduğu öne sürülüyor. Hal böyleyken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'dan ve Geely'den önemli bir adım geldi.

WAYMO İLE GEELY ANLAŞTI

Waymo, tamamen elektrikli, kendi kendini süren bir robotaksi filosu oluşturmak için Geely ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Waymo, bir blog yazısında ise Geely ile kurulan ortaklığın detaylarını açıkladı.

OTOMOBİLLER YAZILIMLA BİRLEŞTİRİLECEK

Buna göre, otomobiller, Geely'nin elektrikli otomobil markası Zeekr'in İsveç'teki tesisinde tasarlanacak. Waymo daha sonra arabaları otonom sürüş için gerekli donanım ve yazılımla donatacak.

Waymo blog yazısında, araçları "gelecek yıllarda" kendi kendini süren robotaksi filosunun bir parçası olarak ABD'ye yerleştirmeyi planladığını söyledi.

DÜZ ZEMİN, SÜRGÜLÜ KAPILAR

Waymo'nun paylaştığı görüntüler, otonom yolculuklar için özel olarak tasarlanmış bir arabayı gösteriyor.

Araç, düz bir zemine, alçak basamağa, B sütunsuz tasarıma, sürgülü kapılara, ayarlanabilir koltuklara ve yüksek baş mesafesine sahip gibi görünüyor.

Ancak bunların konsept görüntüler olduğunu hatırlatalım.

BİR GÜN DİREKSİYON SİMİDİ VE PEDALLAR KALKACAK

Waymo, "gelecekte bir gün" direksiyon simidi ve pedalların bulunmadığı bir iç mekan deneyimi yaşanacağını söylüyor.

Geely, elektrikli otomobil markası Zeekr’ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Zeekr, Tesla’ya rakip olmayı planlıyor.

