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WhatsApp'a son görülme için "nihayet" dedirten seçenek! Buna bayılacaksınız

18.04.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, son görülme için yeni bir seçenek ekleme yolunda. Şirketin bu seçeneği eklemesi kimilerine göre oldukça gecikti ancak nihayetinde geliyor gibi görünüyor. Eğer bir WhatsApp kullanıcısıysanız WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu seçeneğe adeta bayılacaksınız. İşte WhatsApp son görülme için gelen yeni seçenek...

WhatsApp'a son görülme için "nihayet" dedirten seçenek! Buna bayılacaksınız

WhatsApp, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket son olarak birden fazla özelliğin müjdesini vermişti. Bu özelliklerden bazıları "WhatsApp Toplulukları" ve buna ek olarak "WhatsApp emoji tepkileri" olarak da bilinen "ifadeler" özelliğiydi. Bazı kesimler, bu gibi özelliklerin WhatsApp'a gelmesinin geciktiğini söylüyorlardı. Ancak WhatsApp, görünüşe bakılırsa geciktiği söylenen başka bir özelliği yakında bünyesine eklemek için harekete geçti. Bu özellik ile WhatsApp son görülme durumununda önemli bir değişime gidilecek.

WHATSAPP SON GÖRÜLME İÇİN YENİ DÖNEM YAKINDA! İŞTE DETAYLAR

WaBetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp iOS uygulamasının en son beta sürümüyle belirli kişilerin kullanıcıların son görülme durumlarını görmemesini sağlayan "Şunlar Hariç Kişilerim..." adında yeni bir seçenek ekledi. Bu seçenek ile WhatsApp'taki "son görülme" durumunuzu belirli kişilerden gizleyebileceksiniz.

Whatsapp

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NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp son görülme için ortaya çıkan yeni seçenek, şu anda hem Android hem de iOS'ta beta olarak test ediliyor. Yeni seçeneğin yakında WhatsApp'ta resmi olarak kullanıma sunulması ve tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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