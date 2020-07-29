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WhatsApp bir sorunu daha çözdü: Artık çıt çıkmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

WhatsApp sohbetlerini sessize alma özelliğinde değişikliğe gidiyor. WhatsApp yapacağı değişim ile birlikte WhatsApp'taki sohbetler artık kalıcı olarak sessize alınabilecek. Böylece malum sohbet kişisinden veya WhatsApp grubundan siz kararınızı değiştirene kadar çıt çıkmayacak.

WhatsApp bir sorunu daha çözdü: Artık çıt çıkmayacak!

Bazen istenmediğimiz bir WhatsApp grubuna katılırız, bazen de bir zamanlar severek sohbet ettiğimiz bir kişiye artık katlanamaz duruma geliriz. Böyle durumlarda WhatsApp'ın bizlere sunduğu bir çözüm var. Bu çözüm sayesinde sohbet edilen kişi ya da grup 8 saatliğine, 1 haftalığına ya da tam 1 yıllığına sessize alınabiliyor. Ancak bu bazı iOS ve Android WhatsApp kullanıcısına yeterli gelmiyor gibi görünüyor. Zira, Kullanıcılarının geri bildirimlerine göre uygulamasını şekillendiren WhatsApp'ın son adımı bunu kanıtlar nitelikte.

WHATSAPP SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR

WhatsApp sessize alma özelliğini daha da geliştiriyor. WABetaInfo'nun keşfettiği özelliğe göre WhatsApp artık kişisel ve grup sohbetleri için 1 yıllık sessize alma seçeneğini 'her zaman' olarak değiştirecek. Böylece WhatsApp kullanıcıları, istemedikleri bildirimlerden, konuşmak istemedikleri kişilerden her zaman seçeneğine tıklayarak sonsuza dek kurtulacak. Onlardan hiçbir şekilde çıt çıkmayacak. Tabi siz tekrar sessize alma özelliğini kapatana kadar.

WhatsApp kalıcı sessize alma

WHATSAPP KALICI SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp kalıcı sessize alma özelliği, öncelikle WhatsApp 2.20.197.3 beta sürümü üzerinde denenecek. Deneyimlerin başarıyla gerçekleşmesi durumunda ise WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarına yeni kalıcı sessize alma özelliğinin eklenmesi bekleniyor.

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