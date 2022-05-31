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WhatsApp çevrimiçi takılı kalır mı? WhatsApp arka planda çevrimiçi kalır mı?

30.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, günümüzde hem sosyal yaşam hem de iş için kullanılıyor. Çevrimiçi görünmek ya da bu özelliği tamamen gizlemek, kullanıcılar tarafından eskiye göre daha fazla önemseniyor. Bazı durumlarda WhatsApp çevrimiçi takılı kalma sorunu ortaya çıkabiliyor ya da kullanıcılar WhatsApp web kullanırken çevrimiçi görünmek istemeyebiliyor. Bu tür durumlarda ne yapmak gerekiyor?

WhatsApp çevrimiçi takılı kalır mı? WhatsApp arka planda çevrimiçi kalır mı?

İçindekiler

  • WhatsApp Arkaplanda Çevrimiçi Kalır Mı?
  • WhatsApp Web Açıkken Çevrimiçi Görünür mü?

WhatsApp çevrimiçi takılı kalma sorunu, bazı kullanıcılar için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Zaman zaman "WhatsApp'a girmediğim halde çevrimiçi görünüyorum" gibi sorunları gündeme geliyor. Peki, WhatsApp ne zaman çevrimiçi gözükür?

WhatsApp Arkaplanda Çevrimiçi Kalır Mı?

WhatsApp çevrimiçi takılı kalır mı? Eğer WhatsApp'ta sistemsel bir çöküş veya herhangi bir arıza söz konusu değil ise bu durum pek mümkün değil. Fakat yine de bazı durumlarda çevrimiçi olmadığı halde çevrimiçi gözüken kullanıcılar olabiliyor. Özellikle iPhone kullanıcılarından WhatsApp'a girmediğim halde çevrimiçi gözüküyorum gibi ifadeler duymak mümkün. Bunun sebebi ise iPhone'larda arka planda yenileme özelliğinin bulunmasıdır. Bu özelliği aşağıdaki adımları izleyerek kapatabilirsiniz.

Ayarlar > WhatsApp > Arka Planda Yenileme

Android kullanıcıları sıkça ön belleklerini temizledikleri için böyle bir problem ile karşılaşma olasılıkları daha düşük. iPhone'da bu özelliği kapattığınızda çok nadir de olsa bazen mesajlarınız gelmeyebilir veya geç gelebilir. WhatsApp Web'e girildiğinde yapılan sohbetlerin telefona yüklenmesi zaman alabilir. Bu sorunu WhatsApp Web'i bilgisayarınıza kurarak çözebilirsiniz.

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WhatsApp Web Açıkken Çevrimiçi Görünür mü?

WhatsApp Web açıkken, çevrimiçi görünürsünüz. Fakat birkaç ayar yaparak bu problem çözülebilir. Bu ayar için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

1) Bilgisayarınızda WhatsApp Web uygulamasını açın. Ardından ayarlar kısmına girdikten sonra "gizlilik" ayarlarına girin.

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2) Son görülme ayarlarının "herkes" olarak görünmesi, son görülme bilginizi herkes görebilir anlamına gelir. Bu ayarı "hiç kimse" olarak değiştirin.

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3) Aşağıdaki görseldeki gibi ayarlarınızı tamamladığınızda, WhatsApp Web'e girmediğiniz sürece çevrimiçi görünmezsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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