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WhatsApp çoklu cihaz özelliği tekrar ortaya çıktı!

05.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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WhatsApp çoklu cihaz özelliği tekrar ortaya çıktı!

WhatsApp çoklu cihaz özelliği WhatsApp'ın Android beta sürümünde tekrar göründü. Ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre WhatsApp, aynı anda birden fazla cihaza destek verecek özelliğini WhatsApp Web'te denemeyi planlıyor.

WhatsApp çoklu cihaz desteği bir süredir konuşuluyor. Fakat WhatsApp'tan uygulamanın geleceği güne dair herhangi bir ses yok. Buna rağmen WhatsApp'ın beta sürümlerinde birden fazla cihazda çalışan WhatsApp'ın destek kalıntıları görünmeye devam ediyor. Tıpkı 2021 yılının ilk beta sürümü olan Android için WhatsApp Beta 2.21.1.1 sürümünde olduğu gibi. Fakat bu sürümde işler biraz daha farklı.

WHATSAPP İNTERNET BAĞLANTISI ŞARTI ARAMAYACAK

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre WhatsApp, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı gerektirmeden, WhatsApp hesabınızı aynı anda birden fazla cihazda kullanmanıza izin veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece ana cihazın internet bağlantısına sahip olmasına gerek kalmadan WhatsApp başka bir cihaz üzerinden kullanılabilecek. Sizi bilemeyiz ancak bu durum bize ilk olarak WhatsApp'ın diğer bir sürümünü getiriyor; WhatsApp Web'i. Üstelik beta sürümden alınan bir ekran görüntüsü de doğru şeyi düşündüğümüzü kanıtlıyor.

WHATSAPP WEB'TEKİ BAĞLANTI ŞARTINI KALDIRABİLİR

WhatsApp Web'e bağlanmak için ana cihazının aktif bir internet bağlantısına sahip olması gerekiyor. Eğer ana cihazınız olan akıllı telefonunuzun internet bağlantısı koparsa WhatsApp Web de akışını yenilemeyi durduruyor. Beta sürümde görünen özelliğin ise ilk olarak bu noktaya merhem olacağı aşikar. Zira alınan ekran görüntüsü, çoklu cihaz desteğinin ilk olarak WhatsApp Web üzerinden test edilebileceğini gösteriyor.

WhatsApp çoklu cihaz desteği WhatsApp Web

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ÇOKLU CİHAZ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Buna göre WhatsApp, WhatsApp Web için özel bir link oluşturarak ana cihaza bağlı kalmaksızın WhatsApp deneyimi sunmaya devam edecek. Fakat bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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