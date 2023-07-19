Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında zaman zaman sorun oluşuyor. 'Whatsapp çöktü mü?' sorusunun yanıtı kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Mesaj, fotoğraf, sesli mesaj gönderemeyen kullanıcılar, problemin nedenini araştırıyor. Peki Whatsapp çöktü mü, neden çalışmıyor? 19 Temmuz Whatsapp mesajları neden gitmiyor? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasına giriş yapılamıyor. Türkiye'deki kullanıcılar erişim probleminden etkilendi. 19 Temmuz 2023 Whastapp'ta yaşanan sorun sonrası WhatsApp yöneticilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp'ta yaşanan erişim engeli ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair bir açıklama gelmesi halinde gerekli bilgiler haberimizde yer alacaktır.

