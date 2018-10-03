Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

İşte WhatsApp'a eklenen ve kimsenin fark etmediği o özellik...
Whatsapp'ta bir değişiklik daha
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Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.
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Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.
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Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.
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Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.
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Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor.
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Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
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Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
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Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?
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iPhone (ilk jenerasyon)
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Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!
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Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.
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Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.
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Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.
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iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.
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Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.
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