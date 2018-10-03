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Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

WhatsApp'ta gelen son yenilik sayesinde bir süre önce iOS sürümünde kullanılmaya başlanan bir özelliği artık android sürümünde de kullanılmaya başlanacak.

İşte WhatsApp'a eklenen ve kimsenin fark etmediği o özellik...

Whatsapp'ta bir değişiklik daha

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Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.
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Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.
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Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.
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Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.
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Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor.
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Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
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Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
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Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?
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iPhone (ilk jenerasyon)
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iPhone 3G
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iPhone 3G S
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iPhone 4
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iPhone 4S
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Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!
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Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.
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Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.
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Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.
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iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.
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Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp mesaj teknoloji

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kulanıcıları işletiyorlar, insanları bu applara alıştırdıktan sonra yeni icaatlar çıkartırlar, kulanıcıların bilgilerini çalıp satmakla kalmıyor kulanıcıdan daha fazla ne ve nasıl elde edebilirz araştırmak için ekipler kurulmuş bu ekiplerin işi gücü bu, bu tur metodlar MicroSoftan tut tumpiyasalarda var olan programlar için geçerlidir. MSin metodları daha acımasızcadır, yazılımlara haikim oldukları için heriey varMs bu metodu ta 1990lardan beri uyguluyorlar, uppdate/günceleme diye insanların özel bilgilerini hep toplamışlar, satıyorlarmı, reklam içinmi kulanıyorlar çorbasını yapıp içiyorlarm
apple anlaşıp milleti yeni modeller almaya zorlasmak sorsanız bedava hizmet veriyorlar konu soymak olmak rakip bile olsalar hemen anlaşabiliryorlar
yeli malı bip kullanalım dicem onuda türkcell yapıyor hic haltan bi oparatör degil sanki atla deve yapıyor bu pahalılık niye
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