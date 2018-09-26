WhatsApp desteğinin kesileceği iPhone modelleri!

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda Symbian ve BBOS’e vermiş olduğu desteği sonlandırmıştı. WhatsApp bugün de desteğini keseceği iPhone modellerini açıkladı. Peki, hangi iPhone modellerinde çok yakında WhatsApp kullanılmayacak?

Yapılan açıklamalara göre; iOS 8 ve üzeri işletim sistemine sahip olmayan iPhone modellerinde WhatsApp kullanılmayacak. Yani iOS 7 kullananlar artık WhatsApp’ı kullanamayacak. Yani en son iOS 7.1.2 güncellemesini alan iPhone 4’ün WhatsApp desteği olmayacak.

iPhone 4, iPhone 3GS ve iPhone 3G modelleri artık isteselerde WhatsApp kullanamayacak. 1 Şubat 2020 tarihinde geçerli olacak olan bu karar çok mantıklı görünüyor. iPhone 4 kullananların oranını düşünürsek, WhatsApp’ın şimdi bile bu desteği kesmesi daha sağlıklı olur.

WhatsApp’ın Android desteği hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Muhtemelen WhatsApp, bazı API’ları kırparak Android platformunda desteğini uzun süre çekmeyip yoluna devam edecektir.

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