WhatsApp, Facebook, Instagram'ın sahibi Meta'ya 1,3 milyar dolarlık rekor ceza! Nedeni ise...

CNN Business’ın haberine göre; WhatsApp, Facebook, Instagram'ın sahibi Meta, veri gizliliği nedeniyle AB tarafından 1,3 milyar dolarlık rekor bir cezaya çarptırıldı. Avrupa Veri Koruma Kurulu yaptığı açıklamada cezanın, Meta'nın Avrupa'daki faaliyetlerini denetleyen baş gizlilik düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından Facebook hakkında yürütülen bir soruşturmanın ardından verildiğini duyurdu.

O YASA KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR KESİLEN EN BÜYÜK PARA CEZASI

Bu ceza, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olarak bilinen Avrupa'nın veri gizliliği yasası kapsamında bugüne kadar kesilen en büyük para cezası.

Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkanı Andrea Jelinek, Meta'nın ihlalinin "sistematik, tekrarlayan ve sürekli aktarımlarla ilgili olduğu için çok ciddi" olduğunu söyledi.

Jelinek "Facebook'un Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı var, dolayısıyla aktarılan kişisel veri hacmi çok büyük. Bu eşi benzeri görülmemiş ceza, ciddi ihlallerin geniş kapsamlı sonuçları olacağına dair kuruluşlara güçlü bir sinyaldir" dedi.

WhatsApp ve Instagram'ın da sahibi olan Meta, para cezası da dahil olmak üzere karara itiraz edeceğini söyledi.

