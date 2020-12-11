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WhatsApp gizlilik bilgilerine olumlu yaklaşmıyor

11.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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WhatsApp gizlilik bilgilerine olumlu yaklaşmıyor

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen WhatsApp gizlilik kararı nedeniyle Apple ile karşı karşıya geldi.

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp platformu, gizlilik konusunda farklı tutumlar sergiliyor.

Facebook ve bağlı uygulamaları ile alakalı durumdan hoşnut olmayan bir diğer şirket Apple oldu. Bunun nedeni ise hiç şüphesiz gizlilik.

Apple birçok kişi tarafından eleştirilse bile yine de firmanın gizlilik konusunda duyarlı olduğu söylenebilir. Ya da en azından Apple kendisini bir şekilde öyle göstermeye çalışıyor. Firmanın gizlilik konusunda dikkatli davranması Facebook ile çatışmasına neden oluyor.

APPLE İSTEDİ WHATSAPP OLUMLU YAKLAŞMADI

Yeni gelen bir düzenleme ile birlikte, Apple bütün uygulamalardan gizlilik ile alakalı bilgileri paylaşmalarını talep etti. Özellikle WhatsApp için bu talep ayrıca dile getirildi.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, rekabette dezavantajlı konuma düşme ihtimallerinin olduğunu söyledi. Apple şirketinin kendi ana uygulaması olan iMessage için de aynı gizlilik kararının alınmasını talep etti.

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WhatsApp platformu bunun haksız rekabete yol açabileceğini düşünüyor. Sizce WhatsApp gerçekten de gizliliğe önem veriyor mu?

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