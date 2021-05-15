WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne?

En popüler mesajlaşma uygulamlarından WhatsApp'ın kullanıcılara Ocak ayında göndermiş olduğu gizlilik sözleşmesi için verilen ek süre dolmak üzere. Kulanıcılar , gizlilik sözleşmesini onaylamadıkları takdirde, WhatsApp uygulamasını kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyor. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ SON TARİH NE ZAMAN? WHATSAPP SÖZLEŞMESİ SON DURUM NE?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu yıl Ocak ayında kullanıcılara onaylaması zorunlu olan yeni bir sözleşme sunmuştu. Gizlilik politikalarında güncellemeye giden uygulama, kullanıcılardan tepki çekince bu sözleşmenin tarihini 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Verilmiş olan ek süre ise bugün 15 Mayıs itibariyle doluyor. WhatsApp uygulamasının kullanıcıları sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde sonraki adımda neler olacağını ve uygulamayı kullanıp kullanamayacaklarını araştırmaya koyuldu.

WhatsApp Sözleşmesi bugün 15 Mayıs 2021 tarihinde yeniden devreye girmiş olacak. Kullanıcıların önüne gelen tercih ekranı tekrardan çıkacak. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları çeşitli kısıtlamalar bekliyor olacak. Son olarak yapılan açıklamaya göre herhangi bir hesap silinmeyecek ya da kapatılmayacak. Fakat WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ilk etapta ciddi bir kısıtlama ile karşılaşmasa bile, bir süre sonra kısıtlamaların dozajı gittikçe artacak ve kullanıcılar uygulamayı kullanamaz hale gelecek.