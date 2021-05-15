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WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne?

15.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesajlaşma uygulamaları arasında lider konumda olan WhatsApp'ın kullanıcılara yollamış olduğu gizlilik sözleşmesi için verilen süre dolmak üzere. Sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne? İşte yanıtı...

WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne?

En popüler mesajlaşma uygulamlarından WhatsApp'ın kullanıcılara Ocak ayında göndermiş olduğu gizlilik sözleşmesi için verilen ek süre dolmak üzere. Kulanıcılar , gizlilik sözleşmesini onaylamadıkları takdirde, WhatsApp uygulamasını kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyor. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi son tarih geldi mi?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ SON TARİH NE ZAMAN? WHATSAPP SÖZLEŞMESİ SON DURUM NE?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu yıl Ocak ayında kullanıcılara onaylaması zorunlu olan yeni bir sözleşme sunmuştu. Gizlilik politikalarında güncellemeye giden uygulama, kullanıcılardan tepki çekince bu sözleşmenin tarihini 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Verilmiş olan ek süre ise bugün 15 Mayıs itibariyle doluyor. WhatsApp uygulamasının kullanıcıları sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde sonraki adımda neler olacağını ve uygulamayı kullanıp kullanamayacaklarını araştırmaya koyuldu.

WhatsApp Sözleşmesi bugün 15 Mayıs 2021 tarihinde yeniden devreye girmiş olacak. Kullanıcıların önüne gelen tercih ekranı tekrardan çıkacak. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları çeşitli kısıtlamalar bekliyor olacak. Son olarak yapılan açıklamaya göre herhangi bir hesap silinmeyecek ya da kapatılmayacak. Fakat WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ilk etapta ciddi bir kısıtlama ile karşılaşmasa bile, bir süre sonra kısıtlamaların dozajı gittikçe artacak ve kullanıcılar uygulamayı kullanamaz hale gelecek.

WhatsApp'ın söylediğine göre sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların yeni bildirimler alarak "sözleşmeyi kabul etmesi" hatırlatılacak. Sonrasında ise kullanıcılar sohbet ve kişi listelerine erişim sağlayamayacak. Daha sonra ise gelen bildirimleri ve aramaları alamayacaklar. Kademe kademe getirilecek olan bu kısıtlamaların sonunda sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar WhatsApp uygulamasını artık tamamen kullanamaz hale gelmiş olacak.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL ONAYLANIR?

WhatsApp sözleşmesini onaylamak için öncelikle kullandığınız WhatsApp’a güncelleme gelmesi gerekli. Bu güncellemenin WhatsApp koşullarını ve gizlilik ilkesi güncellemesi olduğundan emin olunması da gerekiyor. Gizlilik sözleşmesinin son saatlerine doğru uygulama size otomatik bir biçimde sözleşme ekranını karşınıza getirecek. Ardından sözleşmenin içerisindeki maddelere göz atıp sonrasında alt kısımda yer alan "Kabul Et" seçeneğine tıklamalısınız. Bu işlemle beraber sözleşmeyi onaylamış olacaksınız.


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