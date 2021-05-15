WhatsApp hesapları silinecek mi? Şirketten açıklama

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona gelindi.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisi ile karşılaştığı güncellemesine ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook 'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. WhatsApp, işaret ettiği 15 Mayıs'ta, "Hesabınızı silmeyeceğiz” ve "Kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" paylaşımında bulundu.

WhatsApp’ın kişiler arasındaki mesajları görebileceği, işleyebileceği iddialarının ardından birçok ülke, şirkete tepki göstermişti. WhatsApp da yaptığı açıklamada, ‘’Hayır mesajlarınızı göremiyoruz’’ ifadelerini paylaştı.

WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek adına gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gittiğini duyurmuştu.

Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler muhafaza edinse de işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenebilecek.

WhatsApp bazı ülkeler dışında dünyada bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu kılmıştı. Türkiye de onay zorunluluğunun olduğu ülkeler arasında yer alıyordu.

KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAZSA NE OLACAK?

WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.

Ancak şirket bu kararından geri adım attı. Artık 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve dolayısıyla 120 gün sonra silinmeyecek.

İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.