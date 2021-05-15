WhatsApp hesapları silinecek mi? Şirketten açıklama

WhatsApp’ın kişiler arasındaki mesajları görebileceği, işleyebileceği iddialarının ardından birçok ülke, şirkete tepki göstermişti. WhatsApp da yaptığı açıklamada, ‘’Hayır mesajlarınızı göremiyoruz’’ ifadelerini paylaştı.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. WhatsApp, işaret ettiği 15 Mayıs'ta, "Hesabınızı silmeyeceğiz” ve "Kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" paylaşımında bulundu.
WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisi ile karşılaştığı güncellemesine ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.
Bu paylaşıma, "Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." notu düşüldü.
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona gelindi.
WhatsApp, 2021 yılı başı itibarıyla gelen tepkilerin ardından yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek adına gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gittiğini duyurmuştu.
Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler muhafaza edinse de işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenebilecek.
WhatsApp bazı ülkeler dışında dünyada bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu kılmıştı. Türkiye de onay zorunluluğunun olduğu ülkeler arasında yer alıyordu.
KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAZSA NE OLACAK?
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.
Ancak şirket bu kararından geri adım attı. Artık 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve dolayısıyla 120 gün sonra silinmeyecek.
İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI
Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.
15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.
Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.
Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?
Mesajlar
Hesap Bilgileri
Durum Bilgisi
Bağlantılar
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
İşlem ve Ödeme Verileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Çerezler
Konum Bilgileri
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Yan Hizmetler
Kurumsal Etkileşimler
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
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