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WhatsApp kendine mesaj atma: WhatsApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

27.12.2023 19:49 | Son Güncelleme:
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WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, günümüzde dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya ulaşıp iletişim dünyasını kökten değiştiren sosyal medya uygulamalarından biri olarak öne çıkar. 2014 yılında Mark Zuckerberg’in üst yöneticisi olduğu Facebook (Meta) tarafından satın alındıktan sonra, hızla gelişim göstermiş ve birçok yeniliği bünyesine katmıştır. Peki, WhatsApp'tan kendimize mesaj atmak mümkün mü?

WhatsApp kendine mesaj atma: WhatsApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

WhatsApp'ın başlıca çekiciliği kullanıcılarına metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf, video, ses kaydı, konum ve belge gibi çeşitli medya türlerini paylaşma imkânı sunmasıdır. Bu sayede kullanıcılar anlık bir şekilde anılarını paylaşabilir, güncel durumlarını paylaşarak çevrim içi bir topluluk oluşturabilirler. Uygulama sağladığı end-to-end şifreleme (uçtan uca şifreleme) özelliği sayesinde kullanıcıların gizliliğine büyük önem verir. Bu özellik, mesajların sadece gönderici ve alıcı arasında okunabilir olduğu anlamına gelir, böylece iletişimdeki güven artılır.

WhatsApp'in arayüzünün kullanımı kolaydır. Düşük veri kullanımı ve sürekli güncellenen özellikleri ile ise iletişimi kolay ve etkili bir hâle getirir. Kullanıcılar, WhatsApp sayesinde dünya genelindeki insanlarla anında bağlantı kurabilir, duygularını paylaşabilir.

Whatsapp kendine mesaj gönderme mümkün mü?

WhatsApp aynı zamanda sesli ve görüntülü arama özellikleri ile de dikkat çeker. Kullanıcılar dünyanın her yerinden sevdikleri ile ücretsiz bir şekilde sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilir. Böylece kilometrelerce uzakta olsalar bile birbirlerine çok yakın hissedebilirler. Bununla birlikte grup sohbetleri WhatsApp'in sosyal etkileşimi artıran bir diğer özelliğidir. Kullanıcılar arkadaşları, aileleri veya iş gruplarıyla kolayca iletişim kurabilir, planlarını paylaşabilir ve anlık olarak bilgi alışverişi yapabilirler.

Öte yandan bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar, WhatsApp'ın son güncellemelerinden sonra artık kendilerine de mesaj gönderebilmektedir. WhatsApp kendine mesaj atma özelliğini kullanıcılar not defteri, günlük, manifest gibi şeyler için kullanabilmektedirler.

Whatsapp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

WhatsApp kendine mesaj atma özelliği 2022 yılında uygulamaya eklenmiş bir özelliktir. WP kendine mesaj atma özelliği sayesinde kendiniz için önemli notların kaydını tutmak, kendinize bazı hatırlatmalar oluşturmak veya sadece kendinize mesaj göndermek için WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Bu noktada ‘Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim?’ sorusunun yanıtı merak konusu olabilmektedir. Whatsapp’ın kendine mesaj atma özelliğini kullanabilmek için ise şu adımlar takip edilebilir:

Cep Telefonunda:

  • WhatsApp uygulamasını açın.
  • Sağ üst köşesindeki "+" simgesine dokunun.
  • "Yeni Sohbet" kısmı karşınıza çıkacaktır.
  • Kişiler listenizde kendinizi göreceksiniz.
  • Kendinizi seçin.
  • Mesajınızı yazın ve "Gönder" düğmesine dokunun.
  • Böylece kendinize mesaj göndermiş olacaksınız.

WhatsApp Web'de:

  • WhatsApp Web'i açın.
  • Sağ üst köşedeki "+ (Yeni sohbet)” simgesine tıklayın.
  • Listede kendiniz çıkacaksınız.
  • Kendinizi seçin.
  • Mesajınızı yazın ve "Gönder" düğmesine tıklayın.

WhatsApp'ta kendine mesaj attığınız mesajlar normal sohbetlerde olduğu gibi kaydedilir. Bu mesajlar istendiğinde silinebilir. Ayrıca bu mesajlar sohbetler listenizde de görünecektir.

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