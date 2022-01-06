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WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine güzel haber! Ortaya çıktı

06.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS için geliştirdiği yeni özellik ise ortaya çıktı. Bu özellik, WhatsApp kullanıcısı olan iPhone sahiplerine önemli bir fayda sağlayacak gibi görünüyor.

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine güzel haber! Ortaya çıktı

Apple'ın iPhone cihazlarında WhatsApp kullananlar yani WhatsApp iOS uygulamasını indirenler, sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar aldıklarında, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyorlar. Ancak WhatsApp görünüşe bakılırsa bu duruma bir son vermek üzere.

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNDE PROFİL FOTOĞRAFLARINI GÖREBİLECEKSİNİZ

WABetaInfo'nun keşfine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

WhatSapp

Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. En azından aktarılanlar bu yönde.

Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın bu özelliği gelecekte daha fazla hesap için etkinleştirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama veya tarih bilgisi mevcut değil.


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Anahtar Kelimeler:
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