WhatsApp kullananlara müjde! Bunu kimse beklemiyordu: Yeniden tasarlanıyor...

WhatsApp yeni özellikler sundu, sunacağı başka özellikler üzerindeki çalışmalarını ise sürdürüyor. iOS ve Android uygulamaları bulunan WhatsApp son olarak bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engellemesiyle kullanıcıları şaşkına uğrattı. Ancak bu kullanıcıların gizliliğini korumak adına alınmış bir önlemdi ve bazı kesimler tarafından da gerekli bir özellik olduğu sıkça vurgulandı. WhatsApp'ın çevrimiçi devrimi ise tüm bunlardan daha çok ses getirdi. Çevrimiçi devrimi, WhatsApp'ta çevrimiçi görünme bilgisini kapatmasına imkan tanıdığı için kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekti. Fakat WhatsApp'ın platformunda yaptığı veya yapacağı yeniliklerin bununla da sınırlı kalmayacağı aşikar. Hatta WhatsApp'ın beta sürümü sayesinde bir keşif çoktan yapıldı bile.

WHATSAPP'TA YENİDEN TASARIM RÜZGARI!

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp betanın 2.22.24.6 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın, gelecekteki bir güncellemesinde uygulamasındaki bir bölümü yeniden tasarlamayı planladığı keşfedildi. Bu bölüm, kullanıcıların ilgi gösterdiği bir özellik olan süreli mesajlar (kaybolan mesajlar) bölümüyle ilgili.

Şu anda WhatsApp Ayarları'na girip Gizlilik'i seçtiğinizde karşınıza Varsayılan Mesaj Süresi isminde bir bölüm çıkacak. Bu bölüm, kaybolan mesajlar açık bir şekilde başladığınız yeni sohbetlerde, mesajların kaybolacağı süreyi seçmenize imkan tanıyor. Burada 24 saat, 7 gün ve 90 gün gibi seçenekler bulunuyor.

DAHA KOLAY OLACAK

İşte WABetaInfo'nun keşfine göre, bu bölüm gelecekte tamamen yeniden tasarlanacak ve aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi adı “Kaybolan mesajlar” (Bizde süreli mesajlar olabilir) olarak değiştirilecek. Bu değişikliğin olmasını kimse beklemiyordu.

Yeni arayüz sayesinde, kullanıcının varsayılan mesaj süresini yeni sohbetlere uygulaması ve zaten aktif olan konuşmalar için süre ayarlaması daha kolay olacak.

Yeniden tasarlanan süreli mesajlar bölümünün, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut olması bekleniyor. Ancak beta sürümde göründüğü için ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için her zaman olduğu gibi WhatsApp'ın bunu iptal etme ihtimali de var.

