N'aptın WhatsApp! Çevrimiçi devrimi kullanıcıların kafasını karıştırdı: Çok güzel oldu diyen de var, iyi olduğunu düşünmeyen de

WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. WhatsApp'ın son duyurduğu yeni özellik ise kullanıcılar tarafından "çevrimiçi devrimi" olarak kabul edildi. Çünkü milyarlarca kullanıcısı olan haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen güncelleme ile kullanıcılar artık “çevrimiçi” gözükmeyi kapatabilecek. Fakat WhatsApp’ta “çevrimiçi” gözükmeye son verecek bu özellik, kullanıcıların kafası karıştırdı. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı da rahatsız etti.

KULLANICILAR KENDİLERİNİ İZLEMELERİNİ ENGELLEYEBİLECEK

Öncelikle şunu söyleyelim, bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek. Aynı zamanda hayalet mod olarak da bilinen özellik sayesinde kullanıcılar çevrimiçi gözükebileceği kişileri seçebilecek.

Kafası karışan kullanıcılar ise bunun güven problemi oluşturabileceğinden dolayı tedirginler.

"İLİŞKİLERDE GÜVEN SORUNU OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İHA'nın haberine göre, günde yaklaşık 6-7 saatini WhatsApp’ta harcadığını belirten Aleyna Doğan, “Bu özelliğin iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık günümüzde ilişkilerde aldatmalar çoğaldığı için güven açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünmüyorum. Ben de bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerde güven sorunu oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"ONLARA ARTIK WHATSAPP’A BAKMIYORUM YALANINI KOLAYLIKLA SÖYLEYEBİLİRİM"

Tuğba Akkaya ise gereksiz mesajlar için iyi bir özellik olduğuna dikkati çekerek, “Günümün çoğunda 5-6 saat WhatsApp kullanıyorum. Cevap vermek istemediğim gereksiz mesajlara cevap vermememi sağlayacak. Akrabalarımdan çok fazla mesaj geliyor. Bunlara da cevap vermek istemediğim için bu açıdan fayda sağlayacak mesaj bana. Onlara artık WhatsApp’a bakmıyorum yalanını kolaylıkla söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

"ARTIK O PSİKOLOJİDEN ÇIKACAĞIM"

Vildan Oğraş ise bu yeni gelen özelliğin faydalı olduğunu söyleyerek, “İş hayatımızda yoğunluklar oluyor. Cevap vermediğimiz insanlar oluyor. Gecenin 3’ünde mesajlar geliyor. O an çevrimiçiyiz ve cevap vermek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Sürekli çevrimiçi olduğunu takip ettiğim arkadaşlarım vardı. 7/24 onlara bakardım. Artık o psikolojiden çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Bu özelliğin kendisi için iyi olduğunu ifade eden Eylül Kandemir, “Bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü gereksiz mesajlara geri dönüş yapmak istemiyorum. İstemediğim zamanda böyle bir uygulamanın olduğu iyi oldu” diye konuştu.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ BİLGİSİ NASIL KAPATILIR?

Aşağıda yer alan ekran görüntüleri, WhatsApp'ın yeni çevrimiçi gizleme özelliğini kazanmış bir WhatsApp hesabından alındı. Bu ekran görüntüleri, "WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisi nasıl kapatılır?" sorusunu cevaplamamıza yardımcı olacak.

İşte WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisini kapatmak için yapmanız gerekenler;

1) WhatsApp'a girin

2) WhatsApp Ayarlar'ına gelin ve Gizlilik'i seçin.

3) Son Görülme ve Çevrimiçi seçeneğine tıklayın

4) "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında yer alan "Herkes", "Kişilerim", "Şunlar Hariç Kişilerim" ve "Hiç Kimse" seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

5) Daha sonra "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçin. Böylece Son görülmenizi kimler görebiliyorsa, çevrimiçi bilginizi de onlar görebilecek. Son görülme bilgisini değiştirerek kimlerin çevrimiçi bilginizi görebileceğini seçebilirsiniz.

6) Örneğin; "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında "Herkes"i, "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından da "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçerseniz çevrimiçi olduğunuzu hiç kimse göremeyecektir.

Eğer "Son Görülme ve Çevrimiçi" seçeneği sizde gözükmüyorsa, bunun yerine sadece "Son Görülme" seçeneği varsa bu özelliğin henüz sizin için kullanılabilir hale gelmediğini gösteriyor olabilir. Ancak hemen endişelenmeyin. Çünkü bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

