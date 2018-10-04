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WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine çok konuşulacak bir güncelleme yayınladı. Android mobil işletim sistemi için aktif edilen WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar artık sohbetten çıkmadan küçük bir pencere üzerinden video izleyebilecek.

WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ta yenilikler hız kesmiyor.

WhatsApp, Android'de şu anda beta kullanıcılar için "Pencere içinde Pencere(PiP)" güncellemesi yayınladı. Yeni gelen özellik sayesinde artık mesajlaşma ekranından çıkmadan uygulama içerisinde videolarınızı izleyebileceksiniz.

Android kullanıcıları için WhatsApp'tan gelen videoları yeni bir uygulama içinde veya tarayıcıda açmak zahmetli bir işti. Kullanıcılar yeni güncellemeyle birbirlerine gönderdikleri videoları WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecek.

WhatsApp Beta sürümünü Play Store'dan indirebilirsiniz.

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