WhatsApp özel duvar kağıdı özelliğini sonunda yayınladı!

WhatsApp uygulamasını güncellemeye devam ediyor. WhatsApp'ın yenilikleri ise genelde WhatsApp beta sürümlerinde ortaya çıkıyor. Beta sürümleri inceleyenler, WhatsApp iOS veya WhatsApp Android uygulamasına eklenecek özellikleri erkenden deneyimleyebiliyor. Tabi söz konusu özellikleri diğer kullanıcılarla paylaşmayı da ihmal etmiyorlar. Bu paylaşımın aynısı WhatsApp özel duvar kağıdı özelliği için de yapıldı. Bu özellik ile WhatsApp, her sohbete farklı duvar kağıdı ayarlanmasına izin verecekti. Nitekim o özellik, WhatsApp kullanıcılarıyla buluştu.
WhatsApp özel duvar kağıdı, yukarıda da bahsettiğimiz üzere WhatsApp kullanıcılarının her WhatsApp sohbetine farklı duvar kağıdı ayarlamasına izin veriyor. Yani kullanıcılar, A kişisi ile yaptığı sohbetin arka planını farklı, B kişisi ile yaptığı sohbetin arka planını farklı duvar kağıtlarıyla değiştirebiliyor. Böylece farklı arka planlara sahip bir WhatsApp hesabına sahip oluyorsunuz.
WhatsApp özel duvar kağıdı özelliği, şimdilik sayılı kullanıcılar tarafından denenebiliyor. WhatsApp'ın yakında söz konusu özelliği tüm kullanıcılara açması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum