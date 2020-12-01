WhatsApp özel duvar kağıdı özelliğini sonunda yayınladı!

WhatsApp uygulamasını güncellemeye devam ediyor. WhatsApp'ın yenilikleri ise genelde WhatsApp beta sürümlerinde ortaya çıkıyor. Beta sürümleri inceleyenler, WhatsApp iOS veya WhatsApp Android uygulamasına eklenecek özellikleri erkenden deneyimleyebiliyor. Tabi söz konusu özellikleri diğer kullanıcılarla paylaşmayı da ihmal etmiyorlar. Bu paylaşımın aynısı WhatsApp özel duvar kağıdı özelliği için de yapıldı. Bu özellik ile WhatsApp, her sohbete farklı duvar kağıdı ayarlanmasına izin verecekti. Nitekim o özellik, WhatsApp kullanıcılarıyla buluştu.

WHATSAPP ÖZEL DUVAR KAĞIDI ÖZELLİĞİNE KAVUŞTU

WhatsApp özel duvar kağıdı, yukarıda da bahsettiğimiz üzere WhatsApp kullanıcılarının her WhatsApp sohbetine farklı duvar kağıdı ayarlamasına izin veriyor. Yani kullanıcılar, A kişisi ile yaptığı sohbetin arka planını farklı, B kişisi ile yaptığı sohbetin arka planını farklı duvar kağıtlarıyla değiştirebiliyor. Böylece farklı arka planlara sahip bir WhatsApp hesabına sahip oluyorsunuz.

WHATSAPP SOHBET DUVAR KAĞITLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

WhatsApp'ta duvar kağıdını değiştirmek istediğiniz sohbeti açın.

iOS'ta kişinin adına dokunarak, Android'te sağ üstteki üç nokta simgesine dokunarak menüye gidin.

Buradan ''Duvar Kağıdı''nı bulun.

Özel Duvar Kağıdı seçeneği karşınıza çıkacak.

Buradan istediğiniz duvar kağıdını seçebilir, seçtiğiniz duvar kağıdının şeffaflığını ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp özel duvar kağıdı özelliği, şimdilik sayılı kullanıcılar tarafından denenebiliyor. WhatsApp'ın yakında söz konusu özelliği tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

