WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesine izin vermeyenler ne olacak? Tarih yaklaşıyor

Whatsapp gizlilik sözleşmesi için son tarih yaklaşıyor. En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın yeni gizlilik ilkeleri pek çok kullanıcı tarafından tepki çekmişti. Peki, Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar whatsapp kullanabilecek mi? İşte, Whatsapp tarafından yapılan açıklama...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNE ONAY VERMEYENLER NE OLACAK?

Whatsapp yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'ta sona eriyor. Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacağını araştırırken Whatsapp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Değişiklikleri kendi hızınıza ve rahatınıza göre gözden geçirmeniz için size yeterli zaman sağlamak amacıyla, yürürlüğe girme tarihini 15 Mayıs’a kadar uzattık. O zamana kadar kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecektir. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olmayacaksınız. Kısa bir süre için arama ve bildirimler alabileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz.”

Öte yandan yapılan açıklamada Whatsapp uygulamasında kişisel görüşmelerin daima uçtan uca şifreleme ile korunduğu ve ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği vurgulandı.



