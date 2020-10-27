WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

Mesaj bildirimini aldıktan sonra telefonunuzu elinize alınca mesaj yerine ‘’Bu mesaj silindi.’’ yazısını görünce büyük bir hayal kırıklığı mı yaşıyorsunuz? Whatsappta silinen mesajlar artık sizin için dert olmayacak. Çünkü böyle bir durumda silinen mesajı okumak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler mevcut. Whatsapp’ta Silinen Mesajlar Nasıl Geri Getirilir? Kimi zaman içinde bulunduğunuz Whatsapp gruplarına yanlışlıkla atılan mesajlara şahit olmuş ya da belki bu mesajları atan kişi durumuna bile düşmüşsünüzdür. Hatta sadece basit bir yazım hatası gözünüze batmıştır ve onu düzeltip tekrar atmak istemişsinizdir. Bu gibi durumlarda Whatsapp'ın gönderilen mesajı silebilme özelliği gerçekten çok işe yarıyor. Lakin WhatsApp silinen mesajlar, mesajı yazan kişi için hayat kurtarıcı olsa da mesajı okuyacak kişilerde bir hayli merak uyandırıyor. Öncelikle söylemeliyiz ki eğer yanlış kişiye ya da gruba mesaj atan sizseniz mesajı silmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yazdığınız mesajı sadece bir saat içinde herkesten sil özelliğini kullanarak silebilirsiniz. Bir saat geçtikten sonra maalesef bu konu hakkında yapabileceğiniz pek bir şey yoktur.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da panik halinde mesajı silmeye çalışırken yanlışlıkla benden sile tıklamamak. Duyduğumuza göre bu, olayın heyecanı ile en çok yapılan hatalardan biriymiş. Eğer bunu yaparsanız geri dönüş yok. Çünkü bu durumda mesajı siz hariç herkes görmüş olacak. Şimdi gelelim mesajı okuma hevesiyle bildirime bakıp silinen mesaj bildirimi ile karşı karşı karşıya kalanlara. Whatsapp silinen mesajları okuma imkanı sunan iki yöntem var. Burada önemli olan detay telefonunuzun Android mi yoksa IOS mu olduğu. Çünkü ikisi için de yapılacak yöntemlerde birkaç farklılık bulunmakta. Bu yöntemlerle hem siz daha okumadan karşı tarafın sildiği mesajları hem de sizin kendi sohbet geçmişinizden sildiğiniz ama yeniden okumak istediğiniz mesajları kolaylıkla geri getirebilirsiniz. Whatsapp Silinen Mesajları Görme: IOS Iphone telefon kullanıyor ve Whatsapp’ta silinen mesajları okumak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir yöntem var. İnternete yazıldığında bu konuyla ilgili çeşitli appler çıksa da IOS cihazlarda güvenlik sebebi ile hiçbiri kullanılamıyor. Böyle bir duruma hazırlıksız yakalanıp silinen mesajları okuyabilmeniz için karşı taraftan bir adım önde olmalı ve minik bir ön hazırlık yapmalısınız. Böyle deyince hemen gözünüz korkmasın. Yapmanız gereken işlem çok basit. O da mesajlarınızı belli aralıklarla yedeklemek. IOS cihazlarda mesajlar Android cihazlarda olduğu otomatik bir şekilde yedeklenmiyor ve bu işlemi sizin yapmanız gerekiyor. Bunun için Whatsapp uygulamasına girdikten sonra sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklayın. Ayarlara girip oradan da sohbet sekmesini açın. Bu sekmede sohbet yedeğine girerek mesajları iCloud'a yüklediğinizden emin olun. Bu yedekleme yapılırken size mesajları ne kadarda bir yedeklemek istediğinize dair günlük, haftalık ve aylık gibi seçenekler sunacak. Bu seçeneklerden size en uygun olanı seçmeyi unutmayın. Şimdi gelelim silinen herhangi bir mesajı geri getirmeye. Zaten mesajlarımızı yedeklediğimiz için şimdi yapacaklarımız çok daha kolay ve kısa sürecek:

Öncelikle Whatsapp uygulamasını telefonunuzdan silin.

Uygulamayı App Store’dan yeniden yükleyin.

İstenilen bilgileri girip telefon numaranızı onaylayın.

Sohbetler kısmını açın.

Uygulamayı ikinciye yüklediğinizde bilgilerinizi girdikten sonra mesajlar yedeklendiği için silinmiş dahi olsa sohbet ekranına yeniden yüklenecekler. Böylece hem sizin sildiğiniz hem de karşı tarafın sildiği mesajları rahatlıkla okuyabileceksiniz.