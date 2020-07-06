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Whatsapp'taki bu yeni özelliklere çok şaşıracaksınız! Gelişmiş video...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Dünya çapındaki anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüler olan WhatsApp, kullanıcıları için iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Yaptığı değişiklikler ve geliştirmelerle kendisini her geçen gün ileriye taşıyan uygulamanın yakın zamanda yeni bir sürümü çıkacak. Biz de WhatsApp’ın yeni sürümüyle ilgili bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Whatsapp'taki bu yeni özelliklere çok şaşıracaksınız! Gelişmiş video...

İletişim araçlarının gelişmesi ve yeni medya ile oluşan dijital dünyada WhatsApp’ın önemli bir yerinin olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın en popüler mesajlaşma aracı olan WhatsApp hiçbir zaman yetinmiyor ve sürekli kendisini yeniliyor. Hayatımızın olmazsa olmazları arasında önemli bir yere sahip olan bu uygulama yakında getireceği yeniliklerle de kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde WhatsApp’a gelecek yeni özellikler uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik. İşte bu zamana kadar sunduğu hizmetlerle kullanıcısının takdirini kazanan WhatsApp'ın kullanım kolaylığının artırmak ve hızlı sorun çözümleri sunmak için hem iOS hem de Android için getireceği beş yeni özellik!

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KAREKOD İLE KİŞİ EKLEME

Artık WhatsApp uygulaması üzerinden arkadaşlarınızı eklemek için bilgileri manuel olarak doldurmanıza gerek kalmayacak. Çünkü gelecek olan karekod uygulaması tek tek tuşlama yapma derdine son veriyor. Bu özellik sayesinde, tek bir işlem ile, eklemek istediğiniz kişinin karekodunu telefonunuza taratarak listenize yeni bir iletişim bilgisini dahil edebileceksiniz.

GELİŞMİŞ VİDEO KONFEREANS

Uygulamanın en çok kullanılan özelliklerinden olan video görüşme WhatsApp tarafından sürekli geliştiriliyor. Bununla ilgili olarak eklenecek olan yeni geliştirmeyle beraber sekiz kişi aynı anda görüşmeye katılabilecek. Konferansların verimini artıracak bir diğer özellik de görüşme esnasında dilediğiniz kullanıcının ekranını büyütebilecek olmanız.

KaiOS İÇİN DURUM ÖZELLİĞİ

Bildiğiniz gibi WhatsApp’ın durum özelliği sayesinde kişi listenizle 24 saat boyunca görünebilir olan güncellemeler paylaşabiliyorsunuz. Artık bu popüler özelliği KaiOS kullanıcıları da kullanabilecek. Eğer siz de KaiOS işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız, yeni sürümle beraber, durum özelliğinin keyfini çıkarabileceksiniz.

WHATSAPP WEB VE MASAÜSTÜ İÇİN KARANLIK MOD

WhatsApp’ın kullanıcılarla buluşturacağı bir diğer özellik, karanlık mod. Uygulamanın çok sevilen, muhteşem koyu mod temasını artık bilgisayarlarınızda da kullanabileceksiniz. Cihazınızın batarya performansını düşürmeyen ve pil tasarrufu yapabileceğiniz bu özellikle uygulamanın keyfini doyasıya yaşayacaksınız.

HAREKETLİ ÇIKARTMALAR

Arkadaşlarınızla mesajlaşırken gönderdiğiniz yazılı mesajlar kadar, emojiler ve çıkartmalar da önemli. Bugün günde milyonlarca kişi dünya genelinde her gün popülerleşen çıkartmaları paylaşıyor. WhatsApp getireceği hareketli çıkartma paketleriyle sizlere kendinizi daha eğlenceli ifade edebileceğiniz bir özellik sunmayı hedefliyor.

Whatsapp kullanım kolaylığı ve güç tasarrufu amacıyla eklenecek olan bu yeni özellikler sayesinde daha keyifli ve akıcı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Siz de yeni sürüm yayınlandığında uygulamayı güncelleyerek yukarıda saydığımız özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

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