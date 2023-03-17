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WhatsApp'tan "Hakkınızı helal edin" mesajı attı, ölü bulundu!

17.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 21 yaşındaki Alihan Atsan isimli genç, edinilen bilgiye göre WhatsApp'tan aile grubuna "Hakkınızı helal edin" diye mesaj attıktan sonra, yakınlarının onu aramaya çıkması sonucu korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için hasta morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

WhatsApp'tan "Hakkınızı helal edin" mesajı attı, ölü bulundu!

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğrikum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Atsan (21) WhatsApp'tan aile grubuna "Hakkınızı helal edin" diye mesaj attı. Bunun üzerine mesajı gören yakınları Atsan'ı aramaya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Alihan Atsan'ın yakınları, genci korkuluklara iple asılı halde buldu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alihan Atsan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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