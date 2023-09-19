WhatsApp'tan o sohbetler için 'yeni simge' adımı! Bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuldu

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere; Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp topluluk grup sohbetleri için yeni bir simge sunuyor ve Android beta test kullanıcıları için mevcut olduğu keşfedilen bu özellik, Android için WhatsApp beta 2.23.9.17 güncellemesiyle birlikte geliyor.

WHATSAPP'TAN YENİ TOPLULUK SİMGESİ

Bazı beta test kullanıcılarının toplulukları tanımlamak için yeni bir simge görebileceğini ifade eden WABetaInfo, bazı grup sohbetlerini içeren bir topluluk olduğunu göstermek adına bu simgede birden fazla (çoklu) simge görüntüleneceğini söyledi.

Topluluk grup sohbetlerinin daha kolay tanımlanmasını sağlayan yeni simge, Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Kaynağa göre önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişinin kullanımına sunulacak.

