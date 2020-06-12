WhatsApp'tan önemli mesajları unutmaya son verecek yenilik!

WhatsApp sohbet arama özelliği ile eski mesajlara ulaşmayı sağlıyor. Bu özellik kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Birçok kullanıcı, eşinden dostundan veya başka birinden gelen önemli bir mesajı bulabilmek için anahtar kelimeyi yazarak istediği mesaja ulaşıyor. Fakat WhatsApp bu özelliği daha da geliştirmek istiyor; Hem de önemli bir derde derman olarak.

WHATSAPP SOHBETTE ARA BÖLÜMÜNE TAKVİM EKLİYOR

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, 'sohbette ara' kısmında kullanıcılarının sohbet geçmişlerine daha kolay ulaşabilmeleri için önemli bir özellik ekleyecek. Bu özellik ile birlikte sohbette ara bölümünde artık bir takvim yer alacak. Bu takvim sayesinde belirli bir tarihte atılan WhatsApp mesajlarına kolayca ulaşılabilecek. Yani sadece anahtar kelimeye göre değil, tarihe göre de arama yapabileceksiniz. Böylece önemli bir mesaja ulaşmak istediğinizde, tahmini tarih girerek o mesaja ulaşabileceksiniz. Peki yeni WhatsApp sohbette ara özelliği nasıl kullanılacak?

TAHMİNİ TARİH İLE ARAMA KOLAYLIĞI

WhatsApp'ta sohbette ara bölümüne geldiğinizde anahtar kelime ile arama çubuğunun yanı sıra, aşağıda yer aldığı gibi bir takvim simgesi de görünecek. Bu takvim simgesine tıklayarak, aranan mesajın tahmini tarihi girilecek. Böylece arama daha da daraltılacak, içinde önemli bir içeriğin bulunduğu unutulan WhatsApp mesajı hemen bulunabilecek.