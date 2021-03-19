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WhatsApp ve Instagram neden çöktü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor?

19.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Whatsapp ve Instagram kullanıcısı mesajlaşma ve fotoğraf paylaşımımı yapamamasının nedenini araştırıyor. Akşam saatlerinde aniden çöken WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor sorusuna pek çok kullanıcı yanıt arıyor. Peki, WhatsApp mesajları neden iletilmiyor?

WhatsApp ve Instagram neden çöktü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor?

WhatsApp ve Instagram kullanıcıları anlık olarak erişim sorunu yaşıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram ve mesajlaşmak için en yaygın olarak kullanılan WhatsApp uygulamasının neden çöktüğü araştırılıyor. Peki, Whatsapp mesajları neden iletilmiyor? Instagram çöktü mü? İşte, detaylar...

WHATSAPP VE INSTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ

Binlerce sosyal medya kullanıcısı Whatsapp ve Instagram'ın neden çöktüğünü anlamaya çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden

"USOM raporuna göre Whatsapp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli ve uygulamlarımız olan Yaay ve BİP uygulamlarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır."

açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Instagram
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