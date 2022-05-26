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WhatsApp Web nasıl kullanılır? Cep telefonu olmadan bilgisayarda WhatsApp Web kullanılır mı?

25.05.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ı bilgisayarı üzerinde kullanmak isteyen kullanıcılar, takip edecekleri birkaç adım ile bilgisayar üzerinden hızlı ve pratik bir kullanıma ulaşabilir. WhatsApp Web güncellemesi ile birçok kullanıcı tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. WhatsApp Web nasıl kullanılır, cep telefonu olmadan kullanılır mı?

WhatsApp Web nasıl kullanılır? Cep telefonu olmadan bilgisayarda WhatsApp Web kullanılır mı?

WhatsApp’ın internet tarayıcıları üzerinden kullanılan web sürümü bulunmaktadır. WhatsApp uygulamasını bilgisayarda da kullanma avantajı sunan WhatsApp Web ile anlık mesajlarınızı bilgisayardan gönderebilirsiniz. WhatsApp ile mesaj göndermek ya da gelen mesajları yanıtlamak için telefonunuzun ekranını açmanıza gerek yoktur. Bu durum telefon pil süresi konusunda da önemli bir avantaj sağlar. WhatsApp Web ile bilgisayar üzerinden yaptığınız yazışmalarda çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp kısa süre içinde tüm dünyada popülerleşen iletişim araçları arasına girdi. Kullanılmaya başlamasıyla birlikte uygulamaya sık sık yeni özellikler eklendi. Kullanıcıların yoğun olarak kullandığı bir diğer özellik ise WhatsApp Web oldu. WhatsApp Web’i kullanmak için takip etmeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın. Ya da WhatsApp Web'in masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirin.
  • Telefonunuzda da WhatsApp’ı açın.
  • Android telefonlarda sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izlemeniz gerekir.
  • iPhone telefonda Ayarlar > WhatsApp Web’e dokunmanız gerekir.
  • Windows Phone ve Nokia S60’ta ise Menü > WhatsApp Web yolunu izlemeniz gerekir.
  • Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızın ekranına tuttuktan sonra QR kodunu okutarak WhatsApp Web'e giriş yapabilirsiniz.

Bu adımları takip ettikten sonra WhatsApp Web’i bilgisayarınız üzerinde kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, bilgisayarda kullanılırken telefonunuz üzerinden çalışabilir. Bu sebeple de telefonunuzun internet bağlantısı etkin olarak devam eder. Veri tüketiminin azalmasında da telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamak avantaj sağlar.

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WhatsApp Web cep telefonu olmadan kullanılır mı?

Son güncellemeler ile birlikte WhatsApp Web, telefona ihtiyaç duyulmadan bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor. Bu da WhatsApp Web'i telefonunuz kapalı ya da farklı bir ortamda olması halinde dahi kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yalnız bunun için tek şart, WhatsApp Web'i kullanmak istediğiniz bilgisayardan daha önce giriş yapmış olmanız.

Uygulamanın yeni özelliği aktif etmesiyle Whatsapp Web telefondan telefona bağlanma özelliğine de sahip oldu. Uygulama çoklu cihaz kullanımı için hazır hale geldikten sonra bazı adımları takip ederek telefondan telefona bağlanabilirsiniz. İşte WhatsApp çoklu cihaz kullanımı için yapmanız gerekenler:

Android telefonlar için WhatsApp telefondan telefona bağlama;

  • WhatsApp’ı açtıktan sonra “Diğer seçenekler’e” dokunun.
  • Bağlı Cihazlar’a dokunduktan sonra çoklu cihaz beta programı’na dokunun.
  • “Beta programına katıl” tıkladıktan sonra uygulama aktif olur.

iPhone telefonlar için WhatsApp telefondan telefona bağlama;

  • WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin.
  • Bağlı Cihazlar’ı seçtikten sonra Çoklu Cihaz Beta Programı’na tıklayın.
  • Beta Programına Katıl’a tıkladıktan sonra uygulamayı aktif etmiş olursunuz.

Mobil uygulamada çok daha fazla özelliğe sahip olan WhatsApp, bilgisayar üzerindeki uygulamada da her geçen gün kendini geliştiriyor.

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