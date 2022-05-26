WhatsApp Web açılmıyor, neden olabilir? WhatsApp Web açılmıyor ise ne yapılır?

WhatsApp, dünyada en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Android ve iOS uygulama mağazalarında bulunan WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanmayı tercih eden kullanıcıların sayısı oldukça yüksektir.
WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanmak isteyen kullanıcıların, web tarayıcısı üzerinden “web.whatsapp.com” web sitesine girmesi gerekir. WhatsApp mobil uygulaması üzerinden kare kodu taratılarak, WhatsApp bilgisayarda aktif hale getirilir. WhatsApp Web QR kod çalışmıyor diyen kullanıcıların ise bağlantı sorunu ile karşılaşmış olması muhtemeldir.
WhatsApp Web’te kullanıcılar bazen bağlantı sorunu yaşayabilir. Bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar böyle durumlarda WhatsApp Web’i kullanamayabilir. WhatsApp’ın kullanılamadığı durumlarda birkaç adımı takip ederek bu sorun çözülebilir.
1. WhatsApp sunucularını kontrol etmeniz gerekir; WhatsApp Web açılmıyor ise nedeni sizden mi kaynaklanıyor yoksa bütün kullanıcıların mı aynı durumla karşı karşıya olduğunu kontrol etmeniz gerekir. WhatsApp sunucularının durumunu kontrol etmek için “downdetector.com” web sitesini kullanabilirsiniz.
2. Akıllı telefonunuzdaki internet bağlantısını kontrol etmelisiniz; WhatsApp Web bağlantı sorunu ile karşılaşan kullanıcılar, etkin bir internet bağlantısı olup olmadığını kontrol etmelidir. Bilgisayarınızın etkin internet bağlantısı olması tek başına yeterli olmaz. Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda etkin bir internet bağlantısı olması gerekir.
3. Web tarayıcınızı güncellemeniz gerekir; WhatsApp Web bağlantı sorununu ortadan kaldırmak için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın web tarayıcısını güncellemeniz gerekir. Aşağıdaki adımlardan Google Chrome web tarayıcısını güncelleyebilirsiniz:
4. Web tarayıcınızdaki çerezleri silin; WhatsApp Web bağlantı sorununu ortadan kaldırmak için web tarayıcınızın çerezlerini silmeniz gerekiyor olabilir. Aşağıda belirttiğimiz adımları takip ettiğinizde, Google Chrome'un çerezlerini silebilirsiniz:
5. Web tarayıcıdaki ayarları sıfırlayın; WhatsApp Web bağlantı sorunu web tarayıcınızın ayarlarını sıfırlayarak çözülebilir.
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