WhatsApp Web açılmıyor, neden olabilir? WhatsApp Web açılmıyor ise ne yapılır?

WhatsApp, dünyada en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Android ve iOS uygulama mağazalarında bulunan WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanmayı tercih eden kullanıcıların sayısı oldukça yüksektir.

WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanmak isteyen kullanıcıların, web tarayıcısı üzerinden “web.whatsapp.com” web sitesine girmesi gerekir. WhatsApp mobil uygulaması üzerinden kare kodu taratılarak, WhatsApp bilgisayarda aktif hale getirilir. WhatsApp Web QR kod çalışmıyor diyen kullanıcıların ise bağlantı sorunu ile karşılaşmış olması muhtemeldir.

WhatsApp Web’te kullanıcılar bazen bağlantı sorunu yaşayabilir. Bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar böyle durumlarda WhatsApp Web’i kullanamayabilir. WhatsApp’ın kullanılamadığı durumlarda birkaç adımı takip ederek bu sorun çözülebilir.

WhatsApp Web açılmıyor ise ne yapılır?

1. WhatsApp sunucularını kontrol etmeniz gerekir; WhatsApp Web açılmıyor ise nedeni sizden mi kaynaklanıyor yoksa bütün kullanıcıların mı aynı durumla karşı karşıya olduğunu kontrol etmeniz gerekir. WhatsApp sunucularının durumunu kontrol etmek için “downdetector.com” web sitesini kullanabilirsiniz.

2. Akıllı telefonunuzdaki internet bağlantısını kontrol etmelisiniz; WhatsApp Web bağlantı sorunu ile karşılaşan kullanıcılar, etkin bir internet bağlantısı olup olmadığını kontrol etmelidir. Bilgisayarınızın etkin internet bağlantısı olması tek başına yeterli olmaz. Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda etkin bir internet bağlantısı olması gerekir.

3. Web tarayıcınızı güncellemeniz gerekir; WhatsApp Web bağlantı sorununu ortadan kaldırmak için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın web tarayıcısını güncellemeniz gerekir. Aşağıdaki adımlardan Google Chrome web tarayıcısını güncelleyebilirsiniz:

Google Chrome web tarayıcısının sağ üst kısmında bulunan üç dikey nokta simgesine tıklamanız gerekir. Bir sonraki adımda ise açılan pencere üzerinden “Yardım” seçeneğini tıklamanız gerekir.

“Google Chrome Hakkında” seçeneğine giriş yapın.

Karşınıza çıkan sayfa üzerinden Google Chrome’u güncelleyebilirsiniz.

Google Chrome, basit ve çok tercih edilen bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome web tarayıcısını yükledikten sonra internette hızlı ve güvenli şekilde gezinebilirsiniz.

4. Web tarayıcınızdaki çerezleri silin; WhatsApp Web bağlantı sorununu ortadan kaldırmak için web tarayıcınızın çerezlerini silmeniz gerekiyor olabilir. Aşağıda belirttiğimiz adımları takip ettiğinizde, Google Chrome'un çerezlerini silebilirsiniz:

Google Chrome açık durumdayken “Ctrl + H” klavye kısa yolunu seçerek, geçmiş sayfasını açabilirsiniz.

Geçmiş sayfada sol kısımda yer alan “Tarama verilerini temizle” seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

Bu işlemi tamamladıktan sonra “Tarama verilerini temizle” penceresi açılır. Bu pencere üzerinden Google Chrome’un çerezleri silinebilir.

5. Web tarayıcıdaki ayarları sıfırlayın; WhatsApp Web bağlantı sorunu web tarayıcınızın ayarlarını sıfırlayarak çözülebilir.

Google Chrome’un sağ üst köşesindeki üç dikey nokta simgesinei tıklayın ve sonrasında “Ayarlar” seçeneğini tıklayın.

Ayarlar sayfasındaki “Gelişmiş” seçeneğini tıklayın.

Bu işlemin ardından “Sıfırla ve Temizle” seçeneğine tıklamanız gerekir. Ardından “Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin” yazısına yer verilen butonu seçmeniz gerekir.



